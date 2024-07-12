Белорусский студент разработал «умную» тележку. Вот как это изобретение сможет облегчить шопинг

Цифровые технологии повсеместно проникли в нашу жизнь. Они окружают нас дома, на работе и даже в магазине. Мы привыкли находить товар одним щелчком мыши, проверять его характеристики еще одним движением и оплачивать – третьим. В битве за покупателя ритейлерам приходится прилагать все усилия, рассказали в программе «В поисках истины».

Глеб Бродко, студент БНТУ:

У каждого человека всегда большое количество проблем в повседневной жизни. Гаджеты производились для того, чтобы максимально автоматизировать и упростить жизнь человека. То есть когда человеку необходимо тратить много времени на приготовление пищи, постоянно придумывались какие-то технологии, которые помогали человеку избавить себя от таких трат времени. Сейчас это применяется во всех сферах жизнедеятельности.

Это «умная» тележка – персональный помощник в магазине. Сенсорный экран позволяет составлять список покупок и планировать маршрут по торговому залу. Встроенные весы и камера с компьютерным зрением определяют вес и количество товара. Для оплаты достаточно приложить карту. Но одно дело этот товар купить, другое дело донести его домой. Вспомните, сколько раз выходя из магазина, вы жалели, что нельзя эту тележку прихватить с собой. Кажется, проблема решена.

Глеб Бродко:

В данный момент занялись разработкой удобных тележек, которые базируются на уже существующих бизнес-моделях, то есть мы при помощи мобильного приложения позволяем людям арендовать данные удобные тележки прямо возле выхода из магазина, с помощью них они могут удобно довезти покупки до своего подъезда, оставить где угодно, как самокат.