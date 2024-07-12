Эти два гормона влияют на развитие зависимости от гаджетов – рассказываем о них

Как нас затягивает цифровая пучина? Ученые объясняют, поведением человека управляют два дирижера: окситоцин – гормон близости, благодаря которому мы чувствуем себя нужными, и дофамин – гормон удовольствия, удовлетворения собой и своей жизнью. Так вот через гаджеты нами управляют сразу оба гормона, рассказали в программе «В поисках истины».

Все игры строятся по принципу дофаминового вознаграждения: что-то сделал – тут же увидел результат, порадовался. А соцсети держатся на окситоциновой стимуляции: кто-то поставил лайк – и на душе тепло. Оказывается, социальное поглаживание такое же приятное, как и физическое.