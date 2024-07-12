Эти два гормона влияют на развитие зависимости от гаджетов – рассказываем о них

Как нас затягивает цифровая пучина? Ученые объясняют, поведением человека управляют два дирижера: окситоцин – гормон близости, благодаря которому мы чувствуем себя нужными, и дофамин – гормон удовольствия, удовлетворения собой и своей жизнью. Так вот через гаджеты нами управляют сразу оба гормона, рассказали в программе «В поисках истины».
Все игры строятся по принципу дофаминового вознаграждения: что-то сделал – тут же увидел результат, порадовался. А соцсети держатся на окситоциновой стимуляции: кто-то поставил лайк – и на душе тепло. Оказывается, социальное поглаживание такое же приятное, как и физическое.
Ирина Щербо, логопед-дефектолог, психолог:
Есть дофаминовая система первого типа. В нашем мире у нас очень много того, что стимулирует именно выработку этого дофамина. Это вкусная еда, быстрые удовольствия, гаджеты. Соответственно, зачем нашему организму напрягаться с длинным дофамином, что-то думать, планировать, достигать, если можно взрослому покушать, выпить кофе, полистать ленту, мы сразу получаем быстрый дофамин. У детей та история. Постоянное купи, но дети сразу теряют удовольствие и интерес к тому, что куплено. Следующий шаг – гаджет.
Какие проблемы со здоровьем появляются у детей из-за гаджетов? Мнение врача – подробности здесь.