Являются ли гаджеты мерилом успеха и статуса? Ответила психолог

Смартфоны стремительно превратились в один из крупнейших сегментов технологической индустрии. Сегодня в мире насчитывается более 7 миллиардов мобильных телефонов, а число их владельцев превышает 60 % населения Земли, рассказали в программе «В поисках истины».
За последние 10 лет этот показатель вырос в четыре раза. Однако с тех пор, как громоздкие мобильные телефоны сменились тонкими и изящными устройствами, гаджеты стали мерилом успеха и статуса.
Тамара Давидович, психолог:
Я понимаю, что я хочу машину, квартиру, телефон. Какой я человек? Я не понимаю. Это вопрос со звездочкой, на который сегодня взрослые по каким-то причинам не могут, не хотят, боятся ответить. Потому что понять, что ты не знаешь, чего в жизни хочешь в 40 лет – страшно. Вопрос не в том, что плохо хотеть материального. Плохо, если единственное, чего вы хотите в этой жизни – это материя.
Какие проблемы со здоровьем появляются у детей из-за гаджетов? Мнение врача – подробности здесь.