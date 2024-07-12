Являются ли гаджеты мерилом успеха и статуса? Ответила психолог

Смартфоны стремительно превратились в один из крупнейших сегментов технологической индустрии. Сегодня в мире насчитывается более 7 миллиардов мобильных телефонов, а число их владельцев превышает 60 % населения Земли, рассказали в программе «В поисках истины».

За последние 10 лет этот показатель вырос в четыре раза. Однако с тех пор, как громоздкие мобильные телефоны сменились тонкими и изящными устройствами, гаджеты стали мерилом успеха и статуса.