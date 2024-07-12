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Являются ли гаджеты мерилом успеха и статуса? Ответила психолог

12 июля 2024 18:30
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Смартфоны стремительно превратились в один из крупнейших сегментов технологической индустрии. Сегодня в мире насчитывается более 7 миллиардов мобильных телефонов, а число их владельцев превышает 60 % населения Земли, рассказали в программе «В поисках истины».

За последние 10 лет этот показатель вырос в четыре раза. Однако с тех пор, как громоздкие мобильные телефоны сменились тонкими и изящными устройствами, гаджеты стали мерилом успеха и статуса.

Являются ли гаджеты мерилом успеха и статуса? Ответила психолог-1

Тамара Давидович, психолог:
Я понимаю, что я хочу машину, квартиру, телефон. Какой я человек? Я не понимаю. Это вопрос со звездочкой, на который сегодня взрослые по каким-то причинам не могут, не хотят, боятся ответить. Потому что понять, что ты не знаешь, чего в жизни хочешь в 40 лет – страшно. Вопрос не в том, что плохо хотеть материального. Плохо, если единственное, чего вы хотите в этой жизни – это материя.

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# Технологии # общество

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