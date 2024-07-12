Гаджеты полезны пожилым! Вот почему людям в возрасте стоит научиться ими пользоваться

А вот кому точно полезны гаджеты, так это пожилым людям. Впрочем, некоторые воспринимают это буквально, рассказали в программе «В поисках истины».

Китайский пенсионер попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший геймер-видеоблогер. 88-летний Фучжоу Ян Бинлин встает в шесть утра, после завтрака несколько часов занимается настольным теннисом, а потом садится за компьютер. Ученые настаивают: гаджеты полезны людям в возрасте, но все хорошо в меру.

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси:

Когда наш мозг встречает новизну, активируются даже внутренние репаративные системы, восстанавливаются наши сосудистые, дыхательные, кровеносные системы. Когда человек в возрасте начинает осваивать впервые компьютер, когда человек не может красиво писать, но нажать на кнопочку, проявить активность будет полезно. Ознакомление с гаджетами для пожилых является пропуском в то, что они проживут дольше.