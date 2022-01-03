Какие предложения белорусы уже внесли по проекту Конституции? Рассказали в штабе «Белой Руси»

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. На референдум документ вынесут с учетом всех мнений. Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах – от личного приема до телефонного звонка. Виктор Лискович: «65% и более готовы прийти на референдум, участвовать в нем, высказать свое мнение» – читайте здесь.

Несмотря на новогодние праздники, белорусы активно проявляют интерес, поэтому учитывают желание и комфорт всех граждан. Свое предложение можно озвучить, как лично – в общественных приемных партий и общественных организаций, так и по телефону – работает единая горячая линия. Только за сегодня, 3 января, в республиканский штаб «Белой Руси» позвонило более 30 человек.