Какие предложения белорусы уже внесли по проекту Конституции? Рассказали в штабе «Белой Руси»
Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. На референдум документ вынесут с учетом всех мнений. Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах – от личного приема до телефонного звонка.
Виктор Лискович: «65% и более готовы прийти на референдум, участвовать в нем, высказать свое мнение» – читайте здесь.
Несмотря на новогодние праздники, белорусы активно проявляют интерес, поэтому учитывают желание и комфорт всех граждан. Свое предложение можно озвучить, как лично – в общественных приемных партий и общественных организаций, так и по телефону – работает единая горячая линия. Только за сегодня, 3 января, в республиканский штаб «Белой Руси» позвонило более 30 человек.
Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Большинство обращений, поступивших к нам, касались 45 статьи Конституции по здравоохранению. Первое, они предлагают сохранить понятие «государственные учреждения здравоохранения», и второе – не оговаривать гарантию предоставления бесплатного лечения дополнительным законом, так как закон может ограничить, то есть сузить гарантии.