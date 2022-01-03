Олег Гайдукевич: «Мы не сумасшедшая Литва, которая каждой санкцией, которую она вводит, бьёт себе по ноге»

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Подводим итоги года. Я хотел бы еще раз вернуться к ситуации, которая возникла в тех же Соединенных Штатах Америки, в Европе, когда мы видели пустые полки в магазинах. И у нас наполненные полки продуктами питания. А что делают мудрые китайцы? За год они нарастили свои запасы, в первую очередь зерна. О чем это говорит? О том, что, понятно, там идет нагнетание обстановки с США вокруг Китая. Люди готовятся к различному развитию ситуации. Но это говорит о том, что кризис на мировом продовольственном рынке будет продолжаться, и у нас есть хорошие возможности в этом плане, конечно же, предложить свои товары.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наше правительство, премьер-министр в парламенте очень подробно об этом рассказывал. Мы не сумасшедшая Литва, которая каждой санкцией, которую она вводит, бьет себе по ноге. Это же у них политики дураки. И президент не думает о собственном народе. Они взяли, ударили по своему бизнесу, по Клайпедскому порту, они ударили по своим гражданам, когда отказываются покупать у нас электроэнергию. В это время другие страны будут покупать у нас электроэнергию. Они поругались с Китаем. И весь бизнес у них сейчас… Мы делаем каждую санкцию, которую вводим – мы никогда себе по ноге стрелять не будем. Приведу пример простой, чтобы людям было понятно. Мы видим во всех магазинах импортные орехи, сухофрукты. Уже поменяли всю схему поставок. Мы все это покупали в тех странах, которые ввели в отношении нас санкции, но эти же страны закупали это все в странах Африки, Ближнего Востока. Мы уже подписали прямые контракты. Этим занимался бизнес. Бизнес подписал прямые контракты на поставку этих товаров в белорусские гипермаркеты. И люди не почувствуют ничего.