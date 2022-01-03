Виктор Лискович: «65% и более готовы прийти на референдум, участвовать в нём, высказать своё мнение»

В стране продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. На референдум документ вынесут с учетом всех мнений. Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах – от личного приема до телефонного звонка.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

По предварительным оценкам, 65 % и более готовы прийти на референдум, участвовать в нем, высказать свое мнение. И я глубоко убежден, что вот этот месяц, период до референдума, мы будем с большим интересом и сами рассказывать людям о проекте новой Конституции, будем слушать людей. Очень надеемся на конструктивные предложения со стороны людей. Каждое предложение будет учтено. Самое главное, чтобы в любом деле, в любой проблеме люди всегда нацеливались на конструктивизм. Когда ты знаешь, как решить вопрос, предлагай. И вопрос будет решаться, будь то минимальная какая-то проблема или такая глобальная, как проект новой Конституции.