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Виктор Лискович: «65% и более готовы прийти на референдум, участвовать в нём, высказать своё мнение»

03 января 2022 20:25
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Лискович: «65% и более готовы прийти на референдум, участвовать в нём, высказать своё мнение»-1

В стране продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. На референдум документ вынесут с учетом всех мнений. Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах – от личного приема до телефонного звонка.  

Виктор Лискович: «65% и более готовы прийти на референдум, участвовать в нём, высказать своё мнение»-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
По предварительным оценкам, 65 % и более готовы прийти на референдум, участвовать в нем, высказать свое мнение. И я глубоко убежден, что вот этот месяц, период до референдума, мы будем с большим интересом и сами рассказывать людям о проекте новой Конституции, будем слушать людей. Очень надеемся на конструктивные предложения со стороны людей. Каждое предложение будет учтено. Самое главное, чтобы в любом деле, в любой проблеме люди всегда нацеливались на конструктивизм. Когда ты знаешь, как решить вопрос, предлагай. И вопрос будет решаться, будь то минимальная какая-то проблема или такая глобальная, как проект новой Конституции.  

Какие предложения белорусы уже внесли по проекту Конституции? Рассказали в штабе «Белой Руси» – читайте здесь.   

# Конституция # общество # Константин Герцев # Ольга Чемоданова # Ирина Луканская # Виктор Лискович # Сергей Пигарев # Фотофакт

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