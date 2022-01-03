Они уже не зайдут на этот рынок. Как санкционные ограничения повлияют на Европу и США?

Алена Сырова, СТВ: Мне кажется, что как в истории с коронавирусом, так и сейчас с импортозамещением, где-то белорусы недостаточно ценят самих себя. И сложно поверить, что мы правы, а не наши западные коллеги. Такой психологический момент, да? Мы себя ценить стали больше за время уходящего года или же нет?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Знаете, надо все-таки, наверное, смотреть на те процессы, которые проходят в мировой экономике, немного шире. Потому что мы говорим о себе. Санкции, контрсанкции, ограничения поставок. Но в действительности мы уже на протяжении последних пяти лет наблюдаем самое важное. В том, что все страны, крупные страны, развитые стараются закрыть свои рынки, потому что понимают, что в ближайшие несколько лет те страны и регионы, которые смогут быстро объединить и интегрировать свои рынки и не дать другим производителям, компаниям войти на эти рынки. Тем самым они сохранят самих себя. В действительности мы видим очень сильные две проблемы, две тенденции, которые сейчас сформировались в мировой экономике. Первое – перепроизводство. А вторая – недостаток, дефицит рынка, кому продавать эту продукцию. Понятно, что когда они вводят в отношении нас, России, Китая санкции, они вводят не из-за того, что нас не любят. А чтобы продукция наша не попала к ним на рынок. Тем самым они защищают свой рынок. Конечно же, они ожидали, что мы будем слабы и не будем отвечать на их меры. Но когда Россия, Китай, белорусы начали не то что плакаться о том, что у нас их продукции не хватает, а интенсивно заменять их продукцию своими производствами из других стран, которые у нас союзники, партнеры, естественно, это вызвало реакцию неудовлетворения. Они ожидали, что они нас задавят, а получился обратный эффект. И мы видим, даже если брать Россию, с 2014 года к чему привел эффект санкций? К тому, что огромные объемы производства стали собственными, национальными. И в действительности, как было сказано уже, даже если санкции снимутся, рынок уже европейцы или американцы или кто-то другой не завоюют. Они не зайдут на этот рынок.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уйти с рынка очень легко. А завоевать его исключительно сложно.

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