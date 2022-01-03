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Они уже не зайдут на этот рынок. Как санкционные ограничения повлияют на Европу и США?

03 января 2022 19:52
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Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.  

Алена Сырова, СТВ:  
Мне кажется, что как в истории с коронавирусом, так и сейчас с импортозамещением, где-то белорусы недостаточно ценят самих себя. И сложно поверить, что мы правы, а не наши западные коллеги. Такой психологический момент, да? Мы себя ценить стали больше за время уходящего года или же нет?  

Они уже не зайдут на этот рынок. Как санкционные ограничения повлияют на Европу и США?-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Знаете, надо все-таки, наверное, смотреть на те процессы, которые проходят в мировой экономике, немного шире. Потому что мы говорим о себе. Санкции, контрсанкции, ограничения поставок. Но в действительности мы уже на протяжении последних пяти лет наблюдаем самое важное. В том, что все страны, крупные страны, развитые стараются закрыть свои рынки, потому что понимают, что в ближайшие несколько лет те страны и регионы, которые смогут быстро объединить и интегрировать свои рынки и не дать другим производителям, компаниям войти на эти рынки. Тем самым они сохранят самих себя. В действительности мы видим очень сильные две проблемы, две тенденции, которые сейчас сформировались в мировой экономике. Первое – перепроизводство. А вторая – недостаток, дефицит рынка, кому продавать эту продукцию. Понятно, что когда они вводят в отношении нас, России, Китая санкции, они вводят не из-за того, что нас не любят. А чтобы продукция наша не попала к ним на рынок. Тем самым они защищают свой рынок. Конечно же, они ожидали, что мы будем слабы и не будем отвечать на их меры. Но когда Россия, Китай, белорусы начали не то что плакаться о том, что у нас их продукции не хватает, а интенсивно заменять их продукцию своими производствами из других стран, которые у нас союзники, партнеры, естественно, это вызвало реакцию неудовлетворения. Они ожидали, что они нас задавят, а получился обратный эффект. И мы видим, даже если брать Россию, с 2014 года к чему привел эффект санкций? К тому, что огромные объемы производства стали собственными, национальными. И в действительности, как было сказано уже, даже если санкции снимутся, рынок уже европейцы или американцы или кто-то другой не завоюют. Они не зайдут на этот рынок.  

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Уйти с рынка очень легко. А завоевать его исключительно сложно.  

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# Санкции # общество # Алена Сырова # Алексей Авдонин # Сергей Рачков # Фотофакт

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