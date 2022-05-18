Лукашенко подписал закон о введении смертной казни за покушение на теракт

Новости Беларуси. Теперь официально. В Беларуси корректируется подход к применению исключительной меры наказания. Ее могут назначить за покушение на теракт. Норма отражена в законе об изменении Уголовного кодекса. Документ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертная казнь может быть назначена за преступления, предусмотренные сразу несколькими статьями Уголовного кодекса. Речь идет об актах международного терроризма, терактах в отношении представителя иностранного государства, убийствах государственных или общественных деятелей.

Отметим, ранее документ в двух чтениях приняли депутаты, после чего его одобрил Совет Республики. Закон призван оказать сдерживающее воздействие на деструктивные элементы. В силу нововведения вступают в конце мая.