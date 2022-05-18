Прямой эфир

Лукашенко подписал закон о введении смертной казни за покушение на теракт

18 мая 2022 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теперь официально. В Беларуси корректируется подход к применению исключительной меры наказания. Ее могут назначить за покушение на теракт. Норма отражена в законе об изменении Уголовного кодекса. Документ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал закон о введении смертной казни за покушение на теракт-1

Смертная казнь может быть назначена за преступления, предусмотренные сразу несколькими статьями Уголовного кодекса. Речь идет об актах международного терроризма, терактах в отношении представителя иностранного государства, убийствах государственных или общественных деятелей.

Отметим, ранее документ в двух чтениях приняли депутаты, после чего его одобрил Совет Республики. Закон призван оказать сдерживающее воздействие на деструктивные элементы. В силу нововведения вступают в конце мая.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Предсмертное письмо 15-летней узницы и кораблик с именами погибших. Рассказываем о мемориале памяти детей – жертв ВОВ
18 мая 2022 07:10

Предсмертное письмо 15-летней узницы и кораблик с именами погибших. Рассказываем о мемориале памяти детей – жертв ВОВ

В Берёзе прошёл показ возможностей отечественных беспилотников
18 мая 2022 07:02

В Берёзе прошёл показ возможностей отечественных беспилотников

​Новая спасательная станция и 34 дополнительных поста ОСВОД заработают в 2022 году
18 мая 2022 06:52

​Новая спасательная станция и 34 дополнительных поста ОСВОД заработают в 2022 году