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Какие песни становятся хитом? Лидер группы «SKYNET» поделился мнением

03 сентября 2024 13:11
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Пономорев, лидер группы «SKYNET».

Какие песни становятся хитом? Лидер группы «SKYNET» поделился мнением-2

Александр Меженный, ведущий: 
Разлетится ли эта композиция в интернете?

Какие песни становятся хитом? Лидер группы «SKYNET» поделился мнением-4

Екатерина Яцкевич, ведущая: 
Как вы считаете, что может послужить подспорьем, что песня может проникнуть в сердца людей?

Какие песни становятся хитом? Лидер группы «SKYNET» поделился мнением-6

Иван Пономорев, лидер группы «SKYNET»: 
Я хочу сказать, знаете, есть же два пути. Первый путь, когда ты занимаешься искусством, творчеством, то есть ты пишешь действительно то, что тебя волнует. А другой, ты просчитываешь аудиторию, тренды и пишешь такую же музыку. Она популярна становится быстро, массово, но она также быстро исчезает, в памяти людей не остается. Если мы сейчас с вами вспомним какие-нибудь хиты 90-х, я на 100% уверен, что мы вспомним 2-3 песни. Но мы берем количество хитов, оно небольшое на самом деле. То есть если взять в процентном соотношении, сколько было создано и сколько осталось в итоге хитов, то это небольшое количество, но они есть. Вот это те песни, которые писали с душой.

Подробнее в видео.

# Александр Меженный # Белорусская музыка # Юлия Самусенко # Екатерина Яцкевич

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