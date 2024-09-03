Какие песни становятся хитом? Лидер группы «SKYNET» поделился мнением

Иван Пономорев, лидер группы «SKYNET»:

Я хочу сказать, знаете, есть же два пути. Первый путь, когда ты занимаешься искусством, творчеством, то есть ты пишешь действительно то, что тебя волнует. А другой, ты просчитываешь аудиторию, тренды и пишешь такую же музыку. Она популярна становится быстро, массово, но она также быстро исчезает, в памяти людей не остается. Если мы сейчас с вами вспомним какие-нибудь хиты 90-х, я на 100% уверен, что мы вспомним 2-3 песни. Но мы берем количество хитов, оно небольшое на самом деле. То есть если взять в процентном соотношении, сколько было создано и сколько осталось в итоге хитов, то это небольшое количество, но они есть. Вот это те песни, которые писали с душой.

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