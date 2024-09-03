Новый ФОК с детским и взрослым бассейнами открылся в Лепеле

В Лепеле открыли первый в городе физкультурно-оздоровительный центр. Реализация проекта началась в осенью 2022 года. На строительство объекта было направлено более 9 миллионов рублей. 3 августа он распахнул двери для первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из главных достоинств спортивного комплекса заключается в наличии нескольких бассейнов: детского и взрослого с тремя плавательными дорожками по 25 метров. Одновременно смогут заниматься почти 300 человек. Для их удобства раздевалки, душевые и санитарные комнаты, отдельное помещение с фенами. Оборудована и безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

Александр Гайсенок, директор Лепельского районного физкультурно-оздоровительного центра:

Будем именно оздоравливать население. В дальнейшем будем и группу набирать с детишками и взрослым населением. Наш инструктор уже придумала, как гимнастику проводить. Будут приходить и учащиеся средних школ, колледжа, и трудовые коллективы. Скидки для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов предусмотрены скидки.

Александра Телятко, жительница Лепеля:

Раньше было достаточно неудобно ездить в «Юность» в Ушачи. Сейчас, когда открыли, этого все очень долго ждали. И вот дождались этого дня, все будем ходить заниматься.