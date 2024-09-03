Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Минске
Подготовка научных кадров, перевод на новое место службы. Это лишь часть вопросов, с которыми обратились люди, пришедшие на личный прием к председателю Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорю Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучали и предложения по оптимизации работы жилищно-коммунального хозяйства.
Личный прием граждан – это всегда хорошая возможность не только услышать о проблеме и помочь разобраться, но и в целом узнать, что волнует людей в конкретном регионе. Часто озвученные вопросы дают основания для внесения изменений в законодательство. Так, минчанка, представитель Белорусского государственного университета, предложила обратить внимание парламентариев на развитие хозяйственно-правовой отрасли страны в срезе системы образования. Важность этого процесса аргументировала.
Наталья Бондаренко, заведующий кафедрой хозяйственного права БГУ:
На сегодня создались условия, чтобы в номенклатуре научных специальностей появилась специальность 120007 «Хозяйственное право и право национальной экономической безопасности». Это скорее просто предложение с нашей стороны о развитии нового научного направления, нужного для нашей страны.
На прием граждан в столицу приехали жители Витебска, Бреста и Могилева. Были и коллективные жалобы. Сразу 58 человек обратились с заявлением о мошенничестве.
Александр Банников:
Столкнулся с мошенничеством: заказал памятник и благоустройство могилы, в итоге работа не была выполнена, мне пришлось обращаться в милицию, пришлось обращаться в суд, который принял мою сторону. И как выяснилось, что фирма поставлена на ликвидацию, открыта новая фирма. Мы хотели бы обратиться сюда, чтобы наши права, наши просьбы были услышаны и помогли нам в решении наших вопросов.
Более пристально разобраться в этой ситуации призваны правоохранительные органы. Несмотря на многогранность озвучиваемых проблем перед парламентариями, все они рассматриваются в соответствии с законодательством. К решению проблем подключается исполнительная власть того района, где возникли спорные моменты.