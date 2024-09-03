Экспорт образовательных услуг – студенты из Узбекистана приступили к обучению в БГПУ

3 сентября к обучению в Минске приступили студенты совместного белорусско-узбекского факультета педагогических вузов двух стран. Они будут осваивать специальность «Практическая психология» и ближайший год проведут с преподавателями и студентами БГПУ имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежных слушателей познакомят с последними достижениями белорусской психологии. В программе не только теория, но и практические занятия. После окончания обучения выпускники получат два диплома, белорусского и ташкентского педагогических вузов. Такой возможностью уже воспользовались более 400 человек. Они смогут продолжить обучение, в этом году университеты открыли очередные совместные образовательные программы.

Светлана Ермолич, доцент кафедры социальной работы Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Ребята хотят учиться, преподавать. И преподавать по тем технологиям, которые накоплены в Республике Беларусь. Они новые, современные, интерактивные. И они хотят также работать с преподавателями. То, что мы им привили любовь к преподаванию, к учебному процессу здесь. Мы открыли совместные образовательные программы по магистратуре, по инклюзивному образованию.

Рената Арипджанова, студентка Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами:

Я выбрала этот факультет, потому что для меня он имеет большие перспективы. Во-первых, увидеть страну такую, как Беларусь. Прекрасное впечатление.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Мы по поручению правительства и Министерства образования активно работаем над развитием экспорта образовательных услуг. Наш университет в числе лидеров. Объем экспорта превышает у нас 2,5 миллиона долларов. На сегодня в университете обучаются около тысячи иностранных студентов, магистрантов и аспирантов из 12 стран мира. И мы активно работаем над расширением перечня совместных образовательных программ.