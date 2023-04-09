Какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Мурманской области? Рассказал Андрей Чибис

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь посетили 100 делегаций разного уровня из России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Примерно столько же визитов белорусы нанесли и в Российскую Федерацию. Прошлой осенью в Минск прилетал и губернатор Мурманской области России. Этот регион для нас интересен с разных точек зрения. В первую очередь, конечно, мы имеем виды на мурманские порты. За полярным кругом вроде не против такой перспективы. На волнах сотрудничества – лейтмотив нашего интервью с губернатором Мурманской области. Эксклюзив «Недели».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Беларусь и Россия после введения западных санкций перестраивают свои логистические маршруты. В частности, например, белорусские грузы теперь отправляются почти в два десятка портов. В том числе это Мурманск. Здесь есть амбициозный проект белорусского терминала. На какой стадии сейчас этот проект и какие перспективы может открыть? «Мурманский порт, который работает круглогодично, – это один из ключевых портов»

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

У нас очень плотное взаимодействие. Мы, с учетом тех договоренностей, которые были с Александром Григорьевичем Лукашенко, уже экспертная группа (Минтранс Республики Беларусь с экспертами, с «Беларуськалием») была у нас здесь, изучили несколько площадок. Уже на месте, а не просто по документам и по бумагам. Поэтому сейчас идет детальная окончательная отработка.

Андрей Чибис:

Конечно, это восток. Безусловно, Севморпуть, который активно развивается. Ледокольный флот, который тоже базируется в Мурманске, обеспечивает проводку судов даже в непростых ледовых условиях. Понятно, что и на запад есть движение. Поэтому очевидно совершенно, что мурманский порт, который работает круглогодично, который не замерзает – это один из ключевых портов и в Российской Федерации и, конечно, для любого экспорта груза от наших партнеров, от нашей братской республики. Мы очевидно будем рады, это будет точно взаимовыгодное сотрудничество и, как это происходит сейчас, на разных площадках. Это уже происходит, и от этого выигрывает российская сторона, Мурманская область. И конечно, Республика Беларусь по возможности экспортировать свои грузы. Преимущественно удобрения, но не только. Кристина Протосовицкая:

Товарооборот превышает где-то 100 миллионов долларов, но, как и отметил наш Президент на встрече с вами, есть куда расти, можно и нужно это делать. Какие сейчас направления в приоритете? В 2022-м в Беларусь стали впервые поставлять морского ежа

Андрей Чибис:

Перспективы большие, широкие. Но важно, что в 7 раз за год вырос товарооборот. Мы активно поставляем к вам апатитовый концентрат для производства удобрений, рыбную продукцию. И кстати, в прошлом году стали впервые, сейчас поставки регулярные, поставлять морского ежа. Так что морские деликатесы из Баренцева моря, из Мурманской области в Республику Беларусь – это наша часть работы. Что касается республики, то к нам поставляется, прежде всего, техника для горной добычи. У нас работают 300 БелАЗов, 10 будет еще в этом году. Открывается сейчас центр сервисный БелАЗа именно на нашей территории в Мурманской области. С учетом количества тех машин, которые уже работают и которые придут к нам работать. Как мы договорились в рамках визита – это коммунальная техника и общественный транспорт. Уже 9 единиц общественного транспорта работают на наших дорогах. И 12 единиц коммунальной техники – как раз после договоренности то, что мы приобрели – тоже очищают наши города и поселки. И в этом году это продолжится. Минимум это будет еще 15 единиц общественного транспорта и определенное количество техники. Поэтому взаимодействие очень четкое. Что касается перевалки, то разные группы товаров, которые через наш порт переваливаются. Прежде всего это вопрос удобрений. Кристина Протосовицкая:

Для Беларуси были увеличены квоты по добыче рыбы в Баренцевом море до 4,5 тысячи тонн, кажется. Какие морепродукты появятся на столах белорусов в связи с этим? Какую рыбу из Мурманской области будут есть белорусы в 2023-м?