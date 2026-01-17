Где в Минске можно окунуться на Крещение – рассказал специалист Минской организации ОСВОД

Совсем скоро один из главных православных праздников – Крещение Господне. Традиционно многие верующие в этот день окунаются в прорубь. Как сделать так, чтобы этот обряд был не только духовным, но и безопасным? Какая работа ведется в Минске для организации мест для купания? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД. Ольга Бурлакова, ведущая:

Сколько официальных мест для Крещения будет организовано в Минске?

Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Минской городской организацией ОСВОД в городе Минске будет организовано три места для Крещения. Первое будет на спасательной станции «Комсомольское озеро» по адресу улица Прогрессивная, 29а. Второе будет на Цнянке по адресу Подольская, 61. Также на Дроздах – спасательная станция «Дрозды» по адресу улица Веснинка, 2. Алеся Алехнович, ведущая:

Расскажите, как начинается подготовка? Что, собственно, подготавливается для организации места для крещенских купаний?