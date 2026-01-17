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Где в Минске можно окунуться на Крещение – рассказал специалист Минской организации ОСВОД

17 января 2026 12:56
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Совсем скоро один из главных православных праздников – Крещение Господне. Традиционно многие верующие в этот день окунаются в прорубь. Как сделать так, чтобы этот обряд был не только духовным, но и безопасным? Какая работа ведется в Минске для организации мест для купания?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько официальных мест для Крещения будет организовано в Минске?

Где в Минске можно окунуться на Крещение – рассказал специалист Минской организации ОСВОД-2

Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Минской городской организацией ОСВОД в городе Минске будет организовано три места для Крещения. Первое будет на спасательной станции «Комсомольское озеро» по адресу улица Прогрессивная, 29а. Второе будет на Цнянке по адресу Подольская, 61. Также на Дроздах – спасательная станция «Дрозды» по адресу улица Веснинка, 2.

Алеся Алехнович, ведущая:
Расскажите, как начинается подготовка? Что, собственно, подготавливается для организации места для крещенских купаний?

Где в Минске можно окунуться на Крещение – рассказал специалист Минской организации ОСВОД-4

Ника Бояльская:
Мы подготавливаем место для Крещения там, где нет никаких течений. Также мы организовываем все подсветками разными. Иногда вырезаются фигурки. Еще на данный момент я не знаю, будут ли в 2026 году фигурки из льда. Сейчас все это организовывают. 

Мы совместно работаем с администраций Центрального района, она нам очень помогает. Также с «Минскзеленстроем», они нам помогают очищать снег, территорию. Также будут организованы теплые палатки, где можно будет переодеться, согреться. Также будут организованы ларьки для того, чтобы можно было купить теплый чай или что-нибудь покушать. Будет организована баня, где можно будет согреться после того как окунулись.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Алеся Алехнович # Юрий Царёв # Православные в Беларуси # Церковные праздники

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