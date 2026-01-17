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Белорусские хоккеисты провели матчи в АХЛ – результаты

17 января 2026 11:48
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В чемпионате Американской хоккейной лиги «Сан-Диего» в домашнем матче обыграл «Абботсфорд» со счетом 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусский нападающий хозяев Егор Сидоров дважды бросил в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности «0». Форвард гостей Данила Климович исполнил два броска и завершил поединок с коэффициентом полезности «-1». «Рокфорд» был сильней «Гранд-Рэпидс» – 3:1. Отечественный защитник «Рокфорда» Дмитрий Кузьмин трижды бросил в створ ворот. Его показатель полезности по итогам матча «-1».

# Хоккей

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