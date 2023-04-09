Дмитрий Воронюк: Беларусь становится образовательным центром притяжения в Восточной Европе

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – поистине одно из самых ярких и мощных ежегодных событий в нашей стране. О Послании Президента невозможно молчать. Это событие всегда ожидают миллионы людей, а тезисы главы государства обсуждает весь мир. Именно об этом и поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики Дмитрий Воронюк. «Мыслить в унисон». Что еще можно сделать для народного единства?

Никита Рачиловский:

Основной темой Послания Президента являются условия сохранения суверенитета и независимости. Один из таких факторов – народное единство. На ваш взгляд, что мы еще можем сделать для этого?

Дмитрий Воронюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Президент очень четко расставил акценты по поводу конкретно единства, когда сказал о том, что каждый должен заниматься своим делом, максимально прилагать все усилия в работе, быть профессионалом своего дела. И тогда будет экономика, а значит, нам ничто не страшно. Это действительно так. И здесь хочется добавить один момент, что да, мы все должны делать свое дело хорошо, каждый должен быть профессионалом. Но самое главное также нам мыслить в унисон, мыслить в единстве, в развитии нашего государства, в позитивном развитии, в политическом, экономическом. Быть вместе с главой государства также и мысленно. Это очень важно, когда мы продолжаем идеологию белорусского государства именно в своих делах. И тогда, действительно, это принесет свои плоды. И мы будем чувствовать себя едиными. Особенно сейчас, когда в обществе декламируются ценности современных психологических подходов, что ты должен делать только то, что тебе нравится, только то, что ты хочешь. Это воспитание индивида и отрыв его от общества. А учитывая, что, в принципе, государству не совсем это нужно, чтобы каждый был по отдельности, нас всех разделили, разъединили, тогда легко очень и победить. Поэтому мы объединяемся в общество, поэтому мы сегодня чувствуем себя единым народом. Потому что у нас есть общие ценности, нравственные, культурные, национальные ценности. И каждый, когда занимается своим делом, должен об этом помнить и понимать, что все, что мы делаем, это идет на благо страны, на благо Родины. Чего не хватает общественным организациям? Никита Рачиловский:

С учетом всех современных вызовов, какие сегодня стоят задачи перед общественными организациями, объединениями? Какая у них роль? Чего им, возможно, не хватает в их работе?

Дмитрий Воронюк:

Во-первых, в целом хочется отметить наше гражданское общество. Общественные организации действительно активно себя проявляют. И масштабные молодежные организации союза молодежи, БРСМ, ряд проектов. И строительные отряды, «Хатынь», за что Президент также поблагодарил. И много других инициатив очень полезных. Они действительно реализуются. Конечно, не просто масштабным организациям, потому что с них спрос очень большой, иногда можно что-то и упустить. Образовывается очень много новых самых различных организаций. Стоит отметить и Молодежный парламент, особенно отметить Белорусский союз женщин. И вообще молодежное крыло Белорусского союза женщин привести в пример – это то, как должна развиваться молодежная организация и вообще организация. Если, как я уже говорил, в белорусский комитет молодежных организаций входят все новые и новые организации. И когда у них спрашивают, чем вы будете заниматься, нельзя взять и заниматься тем же, что уже есть, структуры созданы. Займите, выберите какую-то нишу, где еще никто ни чем не занимался. И второй момент, вы сказали про негативные вопросы, чтобы у нас не возникало больше таких вопросов, как, например, «Редан». Искали виноватых, кто не сработал и так далее. Есть очень много разных обществ созданных, есть люди, которые увлекаются аниме, K-pop, есть люди, которые еще кем-то увлекаются. Их нужно, уже эти готовы группы, вовлекать. Так, в принципе, зарождались первые общественные молодежные течения еще сто лет назад, когда уже готовые молодежные общества вовлекались во что-то большее. Поэтому сегодня и создан этот наш институт, созданы условия. И каждый человек может найти себя. Есть вопросы по пиару. Над чем должны работать белорусские медиа?

Никита Рачиловский:

Против Беларуси сегодня ведется активная информационная война. Как мы ей противостоим и чему научились? И как молодые люди и молодые журналисты встали на защиту информационного пространства своей страны? Дмитрий Воронюк:

Здесь действительно стоит отметить наши средства массовой информации. Мы научились, во-первых, бить хлестко, играть на опережение, опровергать вовремя фейки, где-то самим формировать повестку. Это действительно чувствуется. И то самое слово «резко», которое сегодня используется нашими корреспондентами, – это то, что иногда даже отрезвляет умы. Как говорил глава государства, как говорилось год-полтора назад, что интернет – это дорога с автомобилями, со своим движением. И нам нужно просто сделать свод правил, как этим пользоваться. И почему мы говорим, что это очень важно? Потому что все это бьет по нашим детям. Если мы говорим о том, что в информационном плане мы научились активно работать, научилась наша и пропаганда, и пиар. Что касается пропаганды, мы активно работаем, все получается. Что касается пиара, то здесь есть вопросы. Это не только касается конкретных специалистов, которые должны заниматься пиаром. Это касается финансирования непосредственно. Должны быть здесь сделаны соответствующие механизмы. Конечно, это на уровне Совета министров, даже как исполнители мы должны разработать в научном сообществе, какие рекомендации. Чтобы помочь, как эту информационную безопасность правильно огранить, как сделать тот самый свод правил, чтобы каждый понимал.

Никита Рачиловский:

Нужно ли бояться слова «пропаганда» в современных белорусских реалиях? Дмитрий Воронюк:

Конечно, нет. А почему мы вообще должны бояться каких-то слов? Нам нужно бояться слов-американизмов, которые, может быть, я в своей речи использовал, которые часто у нас возникают. Их стоит бояться, потому что мы уже насытили свою речь ими. А что касается пропаганды – это нормально абсолютно, это одно из средств достижения цели. Мы иногда уходим от идеологии и говорим про патриотизм, хотя чаще всего эти понятия бывают и тождественны. Мы говорим о пропаганде в самых правильных ее проявлениях. Мы должны пропагандировать свою точку зрения. Почему, допустим, мы не можем это делать, а может кто-то другой манипулировать нашими гражданами. Например, за пределами нашей страны. И высокоинтеллектуальные посылы также должны сочетаться с развлекательным каким-то моментом, потому что включим на YouTube молодежи то, что мы с вами можем посмотреть, например, какие-то аналитические передачи. Если мы включим это даже для 18-летних, 19-летних ребят, не всем будет интересно. Они просто переключат, пролистают и так далее. Как это сделать, как это нарезать в Shorts, какие-то короткие видео и запустить так, чтобы эта информация дошла – вот наша сегодняшняя задача. Донести, применяя это не просто как контент как таковой, а занимаясь его продвижением. И это очень важно. Здесь требуется и научная составляющая, и финансовая. Вот над чем нам предстоит работать. Никита Рачиловский:

Тем более что скрывать, все мы живем в медиапространстве и черпаем оттуда информацию. Президент сказал, что Беларусь является образовательным хабом в Восточной Европе. Чем бы вы это объяснили? Почему иностранцы приезжают в Беларусь за образованием?

Дмитрий Воронюк:

По сути, это центр притяжения образовательных услуг. И сегодня перед нашими университетами, учреждениями высшего образования стоит задача – продемонстрировать рынок образовательных услуг, чтобы он был привлекательным для других стран. И что мы видим на практике: студенты из Ближнего Востока, Средней Азии, Дальнего Востока, Китая, Африки, даже из Южной Америки – почти со всего мира у нас есть студенты в наших университетах. Кто-то, как отмечал Президент, остается здесь, развивает свою научную школу, открывает здесь бизнес, переводит семьи. А кто-то, неся знамя наших знаний и Беларуси, приезжает к себе на родину и там развивает себя благодаря тем навыкам и знаниям, которые даются в Беларуси. Это факт неоспоримый, есть соответствующие цифры. Как это можно объяснить? Министерством образования принимается ряд самых разных мер, чтобы улучшить эту привлекательность. Наше содержание образования находится на высоком уровне. Отсутствие коррупции и, второй момент, высококвалифицированные здания. Профессура ряда университетов – это люди, которых знает весь мир. И сегодня мы становимся центром притяжения. «Детей становится все больше». Все ли условия созданы для молодой семьи?