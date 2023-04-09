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Горячая линия приёмной комиссии по вопросам поступления в вузы начала работать в Беларуси

09 апреля 2023 13:49
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Новости Беларуси. Не за горами конец учебного года, а значит, и приемная кампания. Учащимся выпускных классов самое время определяться с будущей специальностью и выбирать вуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задать все интересующие вопросы касательно поступления абитуриенты могут представителям приемных комиссий.

Горячая линия приёмной комиссии по вопросам поступления в вузы начала работать в Беларуси-1

В Беларуси начала работу горячая линия. На связи 42 государственных учреждения высшего образования и 7 частных. Номера телефонов можно найти на сайте Министерства образования. Принимать звонки специалисты будут с 9:00 до 16:00 по будням и с 10:00 до 14:00 в субботние дни. Поступающие могут обратиться с любым вопросом. Например, узнать проходные баллы, перечень необходимых документов, сроки зачисления и многое другое.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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