Горячая линия приёмной комиссии по вопросам поступления в вузы начала работать в Беларуси

Новости Беларуси. Не за горами конец учебного года, а значит, и приемная кампания. Учащимся выпускных классов самое время определяться с будущей специальностью и выбирать вуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задать все интересующие вопросы касательно поступления абитуриенты могут представителям приемных комиссий.

В Беларуси начала работу горячая линия. На связи 42 государственных учреждения высшего образования и 7 частных. Номера телефонов можно найти на сайте Министерства образования. Принимать звонки специалисты будут с 9:00 до 16:00 по будням и с 10:00 до 14:00 в субботние дни. Поступающие могут обратиться с любым вопросом. Например, узнать проходные баллы, перечень необходимых документов, сроки зачисления и многое другое.