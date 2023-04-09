«Стало хорошей традицией». Вольфович об участии сотрудников Госсекретариата в экологической акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Потрудиться на свежем воздухе, провести время с семьей и внести вклад в процветание страны. Сотрудники Госсекретариата поучаствовали в республиканской акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего к мероприятию присоединились более 30-ти человек. Высаживать молодые деревца в Радошковичское лесничество приехали целыми семьями. Взрослые на своем примере показали детям, как важно заботиться о природных богатствах страны, в которой живешь. Для многих участие в акции уже стало ежегодной традицией.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Уже традиционно сотрудники Государственного секретариата (это стало хорошей традицией) ежегодно принимают участие в добровольной республиканской акции «Неделя леса». Одно из требований, задач, поставленных мной, сотрудники должны взять своих жен, детей сюда. Будущее страны зависит от подрастающего поколения. Как воспитывать детей? Детей надо воспитывать на любви к родителям, к земле своей, Родине. Вот это и воспитывает детей. Сохранение и поддержание, внесение какого-то определенного вклада в развитие экосистемы – это очень важная составляющая экологической безопасности нашей страны.

Трудотерапия прошла успешно: сотрудники Госсекретариата высадили свыше 9 тысяч сеянцев. Акция «Неделя леса» проводится в Беларуси уже в 16-й раз. На протяжении всего апреля представители власти, министерств и ведомств, молодежь и просто неравнодушные граждане будут высаживать ели, сосны, березы и другие деревья.