Александр Лукашенко: «Надо создать систему, которая бы позволяла организовать торговлю частную и государственную»

Новости Беларуси. Темой недели стала сфера, затрагивающая жизнь каждого, — торговля. В магазины ходят все. А от того, насколько успешно белорусские предприятия продают произведенные товары, зависит состояние национальной экономики. Президент наделил Министерство торговли дополнительными полномочиями и поставил задачу наладить работу в новом ключе. Если обобщить, то главный принцип — справедливое распределение доходов от торговли. И работа по общим правилам. Без исключений. Ну, например, то, что попадает на полки магазинов или предпринимательских палаток, может быть только быть сертифицированным товаром. И здесь торг не уместен.

Торговля — это 12% ВВП страны. Сегодня в ней занято 14% экономически активного населения. Львиная доля торговых объектов находится в частных руках. У государства — только 8%. Конкуренция на рынке высокая. И ситуация пока не в пользу государства. Если говорить прямо, то прошедший год по темпам товарооборота был худшим за последние 16 лет. Более трети предприятий сработали в убыток. Выручка могла бы быть в несколько раз больше, если бы все игроки играли по одним правилам.

На неделе Президент, встречаясь с министром торговли, поручил наладить новую, максимально справедливую, систему работы ведомства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вам надо создать систему нормальную, которая бы позволяла организовать торговлю частную и государственную, еще какую-то там торговлю. Ничего не запрещается. Но надо организовать, прописать нормальные правила, за которые никто не имеет права выйти. У нас торговля придавила производителя, с одной стороны, а с другой стороны – забрала другой рукой деньги у потребителя. Деньги прежде всего должны получать те, кто товар производит. А торговля должна иметь свою какую-то долю от цены этого товара, но торговля не должна быть обдираловкой.

Работать нужно честно. И это в первую очередь касается индивидуальных предпринимателей. Купил за цену, продал за три. Разницу положил в карман. Все эти годы мелкий бизнес так и делал кассу, зарабатывая себе на дорогие авто и элитное жилье. Каждому известно, как живут предприниматели. Во всяком случае, многие. Вот, например, Брест. В этом коттедже живут родители одного из местных бизнесменов. А это уже пейзажи Гродно. Говорят, что особняки здесь строятся, также бойко, как идёт торговля на местных рынках. Большинство обитателей элитного квартала – бизнесмены средней руки. Заметно, что не бедствуют и столичные трудяги рыночных палаток и павильонов. В чужой карман, конечно, не прилично, но вряд ли машины бизнес-класса покупаются на последние деньги.

Минчанка:

Привыкли все себе в карман ложить. А сейчас надо налоги платить. Конечно, они построили коттеджи, купили машины, дети обеспечены квартирами.

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ:

Они же больше ничего не умеют. Они когда-то были учителями, когда-то были инженерами, а сейчас умеют только торговать.

А тем временем, предприниматели не перестают рассказывать о якобы небольших доходах. В 2016, по их словам, стало еще труднее. Вести бизнес нужно официально, прилагая к товару все сопроводительные документы. Как это делает весь цивилизованный мир. Как все эти годы работает государственная торговля и юридические лица.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы четко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня. Надо понимать: все, что мы завезли к себе оттуда, мы настолько же угробили свою экономику, легкую промышленность. Не будет она развиваться. Тем более без документов, без сертификатов. Слушайте, это же мы узакониваем преступников. Одних ловим, сажаем, а другим разрешаем. И, потом, сертификат – это только первый шаг. Мы в этом году сделаем все шаги. Товар, товаротранспортная накладная, все сопроводительные документы, сертификация – приезжай, торгуй. Нет этого – торговать не будешь.

Правила для всех одни. И торговаться по этому вопросу государство больше не будет. У ИП было время перестроиться, но мало, кто понял эту позицию.

Андрей Дыленок, директор компании-импортера:

Любые усилия, которые наша компания предпринимала, чтобы этих предпринимателей побудить покупать у нас товары, естественно, заканчивались ничем. Потому что мы не могли предложить им ту цену, которую они желали получить.

Андрей Дыленок на рынке с середины двухтысячных. Рассказывает нам, по каким схемам работали в девяностые и как налажены поставки товаров сейчас. Во времена дефицита в цепочке от производителя к покупателю могло быть еще с десяток звеньев. И каждый зарабатывал. В итоге к моменту появления товара на прилавке, цена вырастала в несколько десятков раз. Эти схемы перестали существовать, как только конкурентов на рынке стало больше. Сейчас импортеры в основном работают напрямую с производителями.

Андрей Дыленок:

Существует определенная цепочка финансовая, которая создает определенную себестоимость товаров на рынке Республики Беларусь. Вот, например, солдатики. Мы, например, покупаем их у производителя по цене 10 тысяч рублей.

НДС, таможенные пошлины, сертификация, расходы на доставку и маркировку, зарплата сотрудникам и торговая надбавка магазина. Получается за заморский товар покупатель все равно платит втридорога. Ведь на выходе сумма из 10 тысяч вырастает до 30. Это что касается официальной торговли, где определенный процент стоимости идет в бюджет.

А индивидуальные предприниматели, минуя таможню, не пробивая чеки, все это клали в свой карман. Может быть, товар на рынке и стоил дешевле, но здесь цена формировалась отнюдь не по законам бизнеса. Это была чистая накрутка. В 200%, 300%, а то и 500%. Причем без гаранта качества.

На неделе мы провели собственное расследование по ценам. И выяснилось, что тот же набор солдатиков, о котором нам говорил владелец компании-импортера, на сайте его интернет-магазина стоит 13 тысяч. И вот какую цену предлагают на рынке.

На рынке:

50 тысяч.

Получается, отходить от прежних правил ценообразования на базаре не собираются. Лавочка сверхприбыли продолжает работать. И дело, видимо, совсем не в сертификации. Дело в том, что предприниматели привыкли жить на широкую ногу.

А тем временем в государственной торговле все под контролем. Здесь, если необоснованно загнуть ценник, продавец сильно рискует. Только за прошлый год по стране было закрыто более 30 объектов.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Ценовых всплесков не произошло. И если посмотреть рост цен, то он сегодня находится на вполне прогнозируемом уровне.

Минторг и дальше продолжит контролировать цены. Еще одна насущная тема — защита рынка. Каждая импортная кофточка — вопрос экономической безопасности государства. Сегодня доля отечественных товаров в государственной торговле - без малого 70%. В Минторге посчитали: если увеличить присутствие белорусского еще на один процент – в стране останется полмиллиона долларов. Хотя частников продавать белорусское никто не обязывает. Это как альтернатива. Ведь не секрет, что сертифицировать товар, привезенный небольшими партиями, - накладно. А здесь все сопроводительные документы прилагаются.

На неделе для предпринимательского сообщества организовали выставку товаров белорусских производителей. Елена Ивкина – на рынке с 90-х. Торговала головными уборами. К новым правилам еще не адаптировалась. Пришла оценить предложение.

Елена Ивкина, индивидуальный предприниматель:

Только три вещи, которые нам понравились, которые мы бы предложили своим женщинам. Но с условием того, что этого не было бы в государственных магазинах.

Производители готовы рассмотреть любое предложение частника. Если нужно, могут отшивать и эксклюзивные коллекции. Был бы спрос. К тому же отпускают товар предпринимателю по себестоимости.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Все зависит от желания индивидуального предпринимателя. Если он захочет, например, товары из Индии, значит, будут товары из Индии. Если говорить откровенно, то на сегодняшний день индивидуальные предприниматели хотят оставить все, как есть.

Правда, те, кому сертифицировать товар невыгодно, присмотрелись к белорусскому и активно закупаются на оптовых базах. Директор одной из таких отмечает неплохую динамику.

Геннадий Журневич, директор оптовой базы:

За 2015 год мы отгрузили индивидуальным предпринимателям товара на миллиард 800 миллионов. За этого месяц с небольшим мы уже отгрузили на 300 миллионов.

Своя рубашка, конечно, ближе к телу. Но рынок — как раз то место, где о вкусах спорят. Выходов у частника много. И здесь, кто хочет работать, будет искать возможности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.