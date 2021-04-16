«Надо говорить о новых подходах». Депутат прокомментировал проект закона об адвокатской деятельности

Новости Беларуси. 16 апреля депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму приняты во втором чтении
В первом чтении также прозвучал проект закона по адвокатской деятельности. Он имеет три принципиальных положения. В первую очередь речь идет об адвокатском самоуправлении. Планируется перераспределить полномочия между адвокатами и Министерством юстиции. Второй аспект – это организация деятельности адвокатуры. Законопроект предполагает только юридические консультации. Также планируется расширить сферу юридических услуг за счет коллегии адвокатов.