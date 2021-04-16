Прямой эфир

«Надо говорить о новых подходах». Депутат прокомментировал проект закона об адвокатской деятельности

16 апреля 2021 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 апреля депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму приняты во втором чтении

В первом чтении также прозвучал проект закона по адвокатской деятельности. Он имеет три принципиальных положения. В первую очередь речь идет об адвокатском самоуправлении. Планируется перераспределить полномочия между адвокатами и Министерством юстиции. Второй аспект – это организация деятельности адвокатуры. Законопроект предполагает только юридические консультации. Также планируется расширить сферу юридических услуг за счет коллегии адвокатов.

«Надо говорить о новых подходах». Депутат прокомментировал проект закона об адвокатской деятельности-1

Алексей Егоров, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Мы привыкли к тому, что мы вносим какие-то изменения в частные нормы, которые регулируют какую-то конкретику. Но не исключено, что мы должны поправить и принципиальные положения, то есть так называемые принципы правового регулирования как отраслевого, так и межотраслевого характера. Это объективно, социальная жизнь очень активна, она изменчива, особенно в наше время, и поэтому надо говорить, наверное, о новых подходах, в том числе и перераспределении компетенций между различными органами и организациями. Это общая тенденция, в том числе и в мире.

# Палата представителей # общество # Алексей Егоров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всем двором играли в домино и устраивали танцы под гармошку. Какой была жизнь в Тракторном посёлке в середине XX века
16 апреля 2021 12:20

Всем двором играли в домино и устраивали танцы под гармошку. Какой была жизнь в Тракторном посёлке в середине XX века

Поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму приняты во втором чтении
16 апреля 2021 11:38

Поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму приняты во втором чтении

Ирина Костевич привилась от коронавируса вакциной «Спутник V», произведённой в Беларуси
16 апреля 2021 10:43

Ирина Костевич привилась от коронавируса вакциной «Спутник V», произведённой в Беларуси