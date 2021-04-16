«Надо говорить о новых подходах». Депутат прокомментировал проект закона об адвокатской деятельности

В первом чтении также прозвучал проект закона по адвокатской деятельности. Он имеет три принципиальных положения. В первую очередь речь идет об адвокатском самоуправлении. Планируется перераспределить полномочия между адвокатами и Министерством юстиции. Второй аспект – это организация деятельности адвокатуры. Законопроект предполагает только юридические консультации. Также планируется расширить сферу юридических услуг за счет коллегии адвокатов.

Алексей Егоров, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы привыкли к тому, что мы вносим какие-то изменения в частные нормы, которые регулируют какую-то конкретику. Но не исключено, что мы должны поправить и принципиальные положения, то есть так называемые принципы правового регулирования как отраслевого, так и межотраслевого характера. Это объективно, социальная жизнь очень активна, она изменчива, особенно в наше время, и поэтому надо говорить, наверное, о новых подходах, в том числе и перераспределении компетенций между различными органами и организациями. Это общая тенденция, в том числе и в мире.