Поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму приняты во втором чтении

Новости Беларуси. 16 апреля депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые предусматривается ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку к этому людей.

Также в первом чтении рассмотрели законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Он предполагает исключение 10 статей – это более 20 составов преступлений, которые носят формальный характер. Нововведения также предоставят возможность отсрочки уплаты штрафов, а также освобождение несовершеннолетних от ответственности путем применения принудительных воспитательных мер. В целом изменения претерпят порядка 70 статей. Например, планируется усилить наказание за клевету, уклонение от уплаты налогов и надругательство над госсимволами.

Александр Дубов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Назрела необходимость по усилению или обеспечению защиты интересов граждан, юридических лиц, государства, государственности в целом. Это касается и защиты информационного поля, очень важный раздел – это по обеспечению защиты частной жизни, персональных данных. Ну и, конечно же, целый блок изменений по эффективности противодействия экстремизму. У нас вводятся две статьи. Это установление ответственности за содействие экстремистской деятельности. И по обучению и подготовке с целью участия в экстремистской деятельности. Это две новые статьи, нововведения.