Всем двором играли в домино и устраивали танцы под гармошку. Какой была жизнь в Тракторном посёлке в середине XX века

Суббота – отличный повод пересмотреть ретро-фильмы или отправиться за вдохновением в Тракторный поселок. Дымоходы, бельевые веревки, колоритные балкончики. Здесь атмосфера 50-х, как на старой кинопленке. А домики с нарядной лепниной можно рассматривать, как картины в музее. Их начали возводить для будущих работников почти в одно время с тракторным заводом. Сюда съезжались строители со всего Союза. Но основной силой стали пять тысяч немецких военнопленных. Какой была жизнь в Тракторном поселке в середине XX века, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Зинаида Черновец, минчанка:

Здесь была «Аллея славы». И всех, кто хорошо трудился на тракторном заводе, фотографии вывешивали на стенды. У меня даже фотография мужа сохранилась по сей день.

Сегодня нашими гидами в Минск «советский» станут спортсменки, комсомолки и просто очаровательные бабушки. Им посчастливилось получить здесь прописку полвека назад. Когда всем двором играли в домино, устраивали танцы под гармошку и сажали капусту, петрушку.

Альбина Пожаева, минчанка:

Деревня Будилово здесь раньше была. Тут было пусто. В 39-м году здесь начали строить авиационный завод, хотели строить самолеты. Но началась война, ангары были уже построены, там немцы ремонтировали свои самолеты. И только в 46-м году начали строить этот тракторный завод.

Зинаида Черновец:

Когда мы сюда приехали, у меня уши закладывало, как в самолете при подъеме, я просто не могла слышать своего голоса. Сразу мы жили в коммуналке. Для того, чтобы расселиться, нам предложили отрабатывать часы на стройке нового дома. Поскольку сосед работал раньше на заводе, ему дали право выбора, и он выбрал новый дом, а мы остались в своем, в котором я сейчас и проживаю. Надо было каждому из нас отработать 1 800 часов на стройке. Мы часы считали, как деньги.

Жилье для будущих заводчан украинские архитекторы Вениамин Костенко и Семен Розенфельд спроектировали на славу. Выбрали торжественный сталинский ампир, позаботившись не только о красоте, но и о богатой инфраструктуре. Первые этажи отвели под магазины, парикмахерские и другие службы быта. В полукруглых окнах красовались товары и платьица с иголочки. Все для народа. Тракторостроителей снабжали продуктами по полной программе, так что частенько сюда приезжали за деликатесами из центра.

Зинаида Черновец:

Магазинов было много, и сейчас мне очень он нравится тем, что здесь все вокруг рядом. В этом магазине, где сейчас фурнитура, тут был овощной магазин. Очень нравится поселок тем, что здесь много зон для отдыха.

Альбина Пожаева:

Это же район, который не тронут совершенно, он не изменен с тех далеких времен, столько деревьев, цветов. Здесь каждый высаживал что-то, так любили этот район тракторозаводские работники. Изначально все продумано, так близко дома не строились. Были (и сейчас есть) площадки, где много детей могут гулять, и родители никогда не боялись, что какая-то опасность. Много площадок, качелей, скамеечек.

Уютный соцгородок разделили на 14 кварталов. А главной артерией стала улица Кошевого. Ее даже прозвали близнецом Кутузовского проспекта. Парадная застройка с башенками и лавровыми венками как гимн времени. Здесь получало квартиры руководство завода.

Прогуляйтесь и обязательно поздоровайтесь со львами у 18-го дома. Эти скульптуры – местная достопримечательность. И таких закоулков тут немало.

Дворик по Стахановской, 31 напоминает закулисье театра. Здесь притаился бывший фонтан медвежат с бочонком меда – звезда столичных блогеров. Зинаида Черновец:

Было много фонтанов. И у нас во дворе (вот здесь 41-й дом) тоже был фонтан, который без скульптуры, но действующий. Там еще дети иногда вымокали в этом фонтане. Как только он начинает работать, дети туда, как гуси, и всегда мокрые.

Альбина Пожаева:

Эта девочка, называю Катя. Она меняла цвет, все время по-новому. Деткам это нравится.

Вообще, интереснейшая была жизнь: люди все дружили, в домах все друг друга знали. Если молодой человек уходил в армию, выносили стол, закуску, по рюмочке и провожали. Говорили ему напутствие, чтобы он служил, чтобы он был нашей гордостью, чтобы мы его еще с достоинством встречали. Когда была какая-то печальная история, мы все помогали, весь подъезд деньги собирал. Интересно было. Я думаю, что сейчас молодежи тоже интересно жить, но люди немножко стали другими.

Тракторогород на карте Минска справедливо назвать отдельной республикой. Открытие – за каждым углом. Так, Чеботарева – самая «седая» улочка поселка. Появилась на свет в конце 40-х, и спустя время стала магнитом для режиссеров. Оно и понятно: шарм невероятный. Кованые балкончики, оранжереи на подоконниках, висящие в воздухе фонари – любовь с первого взгляда.

На Клумова, 11 прописалось тридевятое царство – подводное государство. Нептун с русалками здесь обосновался в 90-е вместе с магазином «Водный мир», где продавали аквариумы и морских рыбок. А витрины были любимым шоу для местных малышей.

Сегодня здесь стильная кафешка, так что можно сделать вкусную паузу. К слову, раритетные кофейни не уступают самым современным: и дело не только в космических интерьерах с высоченными потолками и огромными люстрами, но и в самых вкусных пирожных, которые здесь до сих пор пекут по советской рецептуре.

Досуг на высоте у тракторозаводчан был всегда. И если вы хотите сбить колодец и сыграть в городки – вам сюда. Зинаида Черновец:

Мы ходили в парк 50-летия и отдыхали там. Там было много аттракционов для детей, была сцена. Каждый выходной играл духовой оркестр, такая мелодичная музыка была, и все танцевали.

Альбина Пожаева:

В пионерском сквере была интересная площадка: и качели, и бревна, и в теннис можно было поиграть. Дети собирались с мамами. Почему он пионерский? Потому что там пионеры были когда-то. Собирались там на слет пионерские отряды.