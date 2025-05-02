Пляжи Минской области готовы к сезону – в Пуховичском районе обустроили 4 места для купания

Пляжи центрального региона готовы принимать первых отдыхающих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты провели комплексную уборку прибрежных зон, досыпали песок. Обследовали акватории на наличие опасных предметов и загрязнений на дне. Санитарно-эпидемиологические службы взяли пробы воды и проверили по ряду показателей. Появились беседки, мангалы и спортивные площадки.

Ирина Зенько, заместитель директора по идеологической работе УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района:

Пляжи все обследованы на предмет наличия клещей. Везде имеются стоянки для автомобилей, малые архитектурные формы, беседки, раздевалки. Оснащены водоемы все контейнерными площадками, скамеечками, мангалами, спортивными площадками.