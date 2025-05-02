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Пляжи Минской области готовы к сезону – в Пуховичском районе обустроили 4 места для купания

02 мая 2025 13:56
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Пляжи центрального региона готовы принимать первых отдыхающих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пляжи Минской области готовы к сезону – в Пуховичском районе обустроили 4 места для купания-2

Специалисты провели комплексную уборку прибрежных зон, досыпали песок. Обследовали акватории на наличие опасных предметов и загрязнений на дне. Санитарно-эпидемиологические службы взяли пробы воды и проверили по ряду показателей. Появились беседки, мангалы и спортивные площадки.

Пляжи Минской области готовы к сезону – в Пуховичском районе обустроили 4 места для купания-4

Ирина Зенько, заместитель директора по идеологической работе УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района:
Пляжи все обследованы на предмет наличия клещей. Везде имеются стоянки для автомобилей, малые архитектурные формы, беседки, раздевалки. Оснащены водоемы все контейнерными площадками, скамеечками, мангалами, спортивными площадками.

Пляжи Минской области готовы к сезону – в Пуховичском районе обустроили 4 места для купания-6

В Пуховичском районе 4 обустроенных места для купания. На каждом есть спасательные станции, которые укомплектованы всеми средствами для оказания первой помощи. Пляжи также оснащены видеонаблюдением. 

# Лето в Беларуси # Отдых

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