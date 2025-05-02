В Червене продолжается строительство водозабора со станцией обезжелезивания

Ремонт фасадов, строительство водозабора со станцией обезжелезивания и новые спортивные площадки. В Червене продолжается масштабная работа по благоустройству города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В планах капитально отремонтировать около 3000 квадратных метров. Специалисты уже приступили к обновлению фасадов и крыш. Благоустраивают и прилегающие территории: создают новые тротуарные дорожки, укладывают тактильную плитку для людей с ограниченными возможностями, высаживают кустарники и деревья. Один из ключевых проектов – строительство водозабора со станцией обезжелезивания. Очистное сооружение будет обеспечивать чистой водой все население райцентра.

Александр Романчик, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Червенского райисполкома:

Все полностью, система меняется. Сейчас прокладываются магистральные трубопроводы по главным улицам нашим. И дальше проводим. Тоже планируем в декабре 2025 года, если все будет хорошо, ввести в эксплуатацию. И жители города Червень уже будут обеспечены чистой водой. Арендное жилье. В этом году закладываем дом 60-квартирный. И в этом доме будет 35 арендных квартир для востребованных специальностей. Это для молодых специалистов. Там образование, здравоохранение, строители.

В городе появятся новые спортивные зоны. К 1 июня откроют скейт-площадку, которая станет отличным местом для активного отдыха и занятий спортом.