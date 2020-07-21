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Александр Лукашенко: «Очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине, и их нужно поддержать»

21 июля 2020 08:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы.  

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом Президент Беларуси рассказал 21 июля на встрече с активом Гомельской области.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Один из важнейших участков моей президентской работы – возрождение Полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая.  

Президент подчеркнул, что особое внимание всегда уделялось восстановлению и развитию территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.  

Александр Лукашенко: «Очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине, и их нужно поддержать»-1

Фото: официальный сайт Президента Беларуси  

Александр Лукашенко:  
Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше.   

Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Я считаю и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине и их нужно поддержать. 

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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