«Это первый признак зависимого поведения». Как отучить ребёнка от гаджетов
В век высоких технологий многие родители сталкиваются с проблемой: без игры на смартфоне ребёнку становится скучно. Вместо того, чтобы занять малыша чем-то полезным, взрослые спешат спасти его от скуки, вручая вожделенный гаджет. Всё приводит к тому, что придумать игру, развлечь себя, чадо уже не может. Специалисты уверяют: так и развивается зависимость.
Татьяна Емельянцева, психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент:
Можно с ребёнком договориться: сделал математику, час играешь в гаджет, или ты пришёл из школы, ты играешь в гаджет. Игра – это дофамин. То есть ребёнок пришёл уставший, он поиграл в гаджет, у него поднялось настроение, у него улучшилась работоспособность, он идёт и делает уроки.
Мозг ребёнка восприимчив и пластичен. В смартфоне картинки быстро меняются, в игре много ступеней сложности и много поощрений, достиг, выиграл и получил удовольствие. Дофамин зашкаливает! В 2018 году ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим расстройством. Среди признаков – неспособность контролировать время, проведённое в виртуальном мире, абсолютный приоритет гаджета в ущерб другим интересам и, как следствие, – проблемы в личной жизни, учёбе, профессии. По данным ВОЗ, диагностировать зависимость можно в случае, если симптомы наблюдаются в течение года.
Татьяна Емельянцева:
Ребёнок должен уметь спокойно откладывать гаджет и идти делать уроки. Ребёнок даёт чрезмерную эмоциональную реакцию, швыряет этот гаджет – это первый признак зависимого поведения. Можно чётко сказать такому ребёнку: ты уже зависим от гаджета.
Чтобы вырвать ребёнка из гаджетозависимости, важно выстроить с ним правильные взаимоотношения. Здоровая семья – та, где родители пользуются авторитетом, устанавливают правила и регулируют границы дозволенного. Мама и папа едины в своих принципах и не позволяют малышу добиваться своего через истерики. Исключить гаджеты из жизни, убеждён психолог, невозможно, нужно лишь правильно выстроить баланс интересов. Если вы видите, что любимое чадо начало жертвовать из-за гаджета сном, едой, общением и другими бытовыми делами, скорее всего, вы наблюдаете зависимость.
Надежда Цыркун, психолог:
Дети – очень творческие люди. И гаджет прекрасен – он развивает не все наши способности, которые есть. У ребёнка хорошая концентрация внимания и некие функции мелкой моторики в виде однообразных движений. Не развивается речь, не развивается воображение, не развивается мышление.
На данном этапе родителям важно не пускать проблему на самотёк, и попытаться найти общее с ребёнком хобби. Специалисты советуют начать с самого простого: выйти с малышом на улицу и устроить подвижные игры, можно записать его в секции и кружки по интересам.
Надежда Цыркун:
Когда ребёнок играет в разнообразные игры, такие военизированные, там есть вооружение. Но ребёнок не понимает, когда сражаются два рыцаря, тяжесть меча, боль, когда ударяют. Мы ведём ребёнка в столярную мастерскую. И ребёнок своими руками, вместе со взрослым, изготавливает такой меч. Когда он играет в компьютерную игру, у него уже опыт есть. И он не зависит от тех вооружений, потому что у него есть свой.
Марафоны у компьютера не щадят и взрослых. Некоторые проводят по несколько суток за монитором, часто без перерыва на сон и еду. По словам психотерапевта, в таком случае можно наблюдать крайне высокий уровень тревожности. Нарушается кровообращение, разрушаются нейроны сетчатки глаза. Это как поезд, тянет проблемы со спиной, головные боли, эндокринные заболевания и многое другое.
Татьяна Емельянцева:
Зависимые не считают это зависимостью. Приходят с такими грубыми симптомами психического истощения. Мы начинаем с ними говорить о том, что делать. Физическая активность, здоровый образ жизни – то есть всё то же самое. То есть жизнь ради удовольствия, чтобы жизнь была комфортна.
Если справиться с гаджетозависимостью не удаётся, стоит подключить специалиста. Получить консультацию можно в любом медицинском центре, а при желании помощь окажут анонимно. Никаких негативных последствий в дальнейшей жизни подростка обращение в клинику не несёт, все решения, пока ему не исполнится 18 лет, за родителями.