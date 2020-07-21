«Это первый признак зависимого поведения». Как отучить ребёнка от гаджетов

В век высоких технологий многие родители сталкиваются с проблемой: без игры на смартфоне ребёнку становится скучно. Вместо того, чтобы занять малыша чем-то полезным, взрослые спешат спасти его от скуки, вручая вожделенный гаджет. Всё приводит к тому, что придумать игру, развлечь себя, чадо уже не может. Специалисты уверяют: так и развивается зависимость. Татьяна Емельянцева, психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент:

Можно с ребёнком договориться: сделал математику, час играешь в гаджет, или ты пришёл из школы, ты играешь в гаджет. Игра – это дофамин. То есть ребёнок пришёл уставший, он поиграл в гаджет, у него поднялось настроение, у него улучшилась работоспособность, он идёт и делает уроки. Мозг ребёнка восприимчив и пластичен. В смартфоне картинки быстро меняются, в игре много ступеней сложности и много поощрений, достиг, выиграл и получил удовольствие. Дофамин зашкаливает! В 2018 году ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим расстройством. Среди признаков – неспособность контролировать время, проведённое в виртуальном мире, абсолютный приоритет гаджета в ущерб другим интересам и, как следствие, – проблемы в личной жизни, учёбе, профессии. По данным ВОЗ, диагностировать зависимость можно в случае, если симптомы наблюдаются в течение года.

Татьяна Емельянцева:

Ребёнок должен уметь спокойно откладывать гаджет и идти делать уроки. Ребёнок даёт чрезмерную эмоциональную реакцию, швыряет этот гаджет – это первый признак зависимого поведения. Можно чётко сказать такому ребёнку: ты уже зависим от гаджета. Чтобы вырвать ребёнка из гаджетозависимости, важно выстроить с ним правильные взаимоотношения. Здоровая семья – та, где родители пользуются авторитетом, устанавливают правила и регулируют границы дозволенного. Мама и папа едины в своих принципах и не позволяют малышу добиваться своего через истерики. Исключить гаджеты из жизни, убеждён психолог, невозможно, нужно лишь правильно выстроить баланс интересов. Если вы видите, что любимое чадо начало жертвовать из-за гаджета сном, едой, общением и другими бытовыми делами, скорее всего, вы наблюдаете зависимость. Надежда Цыркун, психолог:

Дети – очень творческие люди. И гаджет прекрасен – он развивает не все наши способности, которые есть. У ребёнка хорошая концентрация внимания и некие функции мелкой моторики в виде однообразных движений. Не развивается речь, не развивается воображение, не развивается мышление. На данном этапе родителям важно не пускать проблему на самотёк, и попытаться найти общее с ребёнком хобби. Специалисты советуют начать с самого простого: выйти с малышом на улицу и устроить подвижные игры, можно записать его в секции и кружки по интересам.