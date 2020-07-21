Директор Пружанского льнозавода: в Беларуси урожайность с одного гектара за последние 10 лет увеличилась в два раза

Новости Беларуси. Директор Пружанского льнозавода Николай Жогал рассказал о том, как развивается льняная отрасль в Беларуси и каких успехов удалось достичь аграриям.

Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода:

Ведущим предприятием в Республике Беларусь является Оршанский льнокомбинат. Это брендовое предприятие сегодня в мире, наверное, сильнее его нет.

Параллельно шло развитие наших льнозаводов. У нас лучшие в мире и по внешнему виду, и по наличию техники, и по всем технологиям, мы имеем самое современное, что только в мире достигнуто.

«Построили полноценный завод новый со всеми необходимыми машинами»

Мы в 2011 году ввели первую очередь, в 2012 году – полная реконструкция, такая масштабная. То есть построили полноценный завод новый со всеми необходимыми машинами, оборудованием, начиная от производства сырья. У нас современные машины для обработки пашни, по посеву, по внесению удобрений. Полностью внедрили раздельную уборку льна на полях за счет самоходной техники.

В Беларуси урожайность с одного гектара за последние 10 лет увеличилась в два раза