Директор Пружанского льнозавода: в Беларуси урожайность с одного гектара за последние 10 лет увеличилась в два раза

Новости Беларуси. Директор Пружанского льнозавода Николай Жогал рассказал о том, как развивается льняная отрасль в Беларуси и каких успехов удалось достичь аграриям.
Новости Беларуси. Директор Пружанского льнозавода Николай Жогал рассказал о том, как развивается льняная отрасль в Беларуси и каких успехов удалось достичь аграриям.
Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода:
Ведущим предприятием в Республике Беларусь является Оршанский льнокомбинат. Это брендовое предприятие сегодня в мире, наверное, сильнее его нет.
Параллельно шло развитие наших льнозаводов. У нас лучшие в мире и по внешнему виду, и по наличию техники, и по всем технологиям, мы имеем самое современное, что только в мире достигнуто.
Мы в 2011 году ввели первую очередь, в 2012 году – полная реконструкция, такая масштабная. То есть построили полноценный завод новый со всеми необходимыми машинами, оборудованием, начиная от производства сырья. У нас современные машины для обработки пашни, по посеву, по внесению удобрений. Полностью внедрили раздельную уборку льна на полях за счет самоходной техники.
Все технологии и на поле, и на заводе новейшие. У нас выросла в Беларуси урожайность с одного гектара – за последние 10 лет увеличилась в два раза. Потому что есть необходимая материальная база прежде всего.
Даже во Франции нет таких крупных комбинатов, как наш Оршанский льнокомбинат. Мы и сеем, и убираем. Естественно, у нас эффективнее используется техника, чем в той же Франции. Наша задача – работать.