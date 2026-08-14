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Алексей Кушнаренко поздравил лучших представительниц ЖКХ Минской области

14 августа 2026 14:14
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Благоустройство городов и поселков Минской области поэтапно выходит на более высокий уровень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это новые дороги, капремонт жилья, обеспечение качественной питьевой водой. И все это заслуги работников жилищно-коммунального хозяйства.

Алексей Кушнаренко поздравил лучших представительниц ЖКХ Минской области-2

Об этом заявили в Солигорске, где губернатор центрального региона Алексей Кушнаренко в Год белорусской женщины поздравил лучших представительниц отрасли. Здесь же состоялась и презентация первой книги о женщинах в ЖКХ «Грация комфорта». Выход такого издания – яркое и знаковое событие в Год белорусской женщины. 

Алексей Кушнаренко поздравил лучших представительниц ЖКХ Минской области-4

Виктория Полховская, председатель Молодежного совета ЖКХ Минской области:
Наши женщины отважные, храбрые, мудрые, стойкие, сильные. Они работают на наших предприятиях, делают каждый день наших районов, населенных пунктов красивее, ухоженнее, чище, комфортнее, уютнее. Можно бесконечно называть эти слова.

Алексей Кушнаренко поздравил лучших представительниц ЖКХ Минской области-6

Марина Холецкая, оператор диспетчерской службы УП «Столбцовское ОКС»:
Соломоплетение, я занимаюсь живописью, и сегодня представлена непосредственно к Году белорусской женщины мною сделанная картина из соломки, аппликация соломкой. Она как раз таки символизирует и показывает всю красоту белорусской женщины.

Алексей Кушнаренко поздравил лучших представительниц ЖКХ Минской области-8

О том, что в системе жилищно-коммунального хозяйства Минской области работают творческие люди, говорит и такой факт, что в конце года состоится «Бал молодежи».

# ЖКХ

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