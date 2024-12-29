Рождественские ярмарки встречают жителей и гостей Минска

Сладкий аромат горячего чая и свежей выпечки – традиции белорусского гостеприимства как магнит притягивают сотни гостей в праздничную столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погрузиться в волшебную атмосферу приезжают туристы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Настоящим центром притяжения для иностранцев и местных жителей стали рождественские ярмарки, они раскинулись в каждом уголке нашей страны.

Главная локация, «Калядны кірмаш» на площадке возле Дворца спорта, расположилась в 35 деревянных домиках. Благодаря фотозонам есть возможность запечатлеть яркие моменты. Ароматные блюда, фейерверки, звуки смеха и музыки приглашают каждого окунуться в мир праздника.

Атмосфера вообще очень праздничная, очень все красиво нарядили. Видно, что город готовится хорошо к Новому году. Беларусь вообще великолепна, я очень люблю эту страну.

Это такие эмоции! Тут такая елка красивая, концерт, такие крутые исполнители, коллективы. Смотришь, восхищаешься.