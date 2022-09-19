Какие незавершённые вопросы остались у историков и археологов в современном Минске? Узнали из первых уст

1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Следующий этап изучения Минского замчища относится к началу XXI века. Раскопки проводятся группой археологов под руководством Юрия Афанасьевича Зайца. В это же время ведутся работы, связанные с перспективной музеефикацией сердца города. Но у ученых все же остается ряд нерешенных вопросов.

Александра Вайтович, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ, кандидат исторических наук:

Центр, то, что у нас называется замчище, – по сути, это детинец, то есть укрепленная часть города. Но, как правило, территория древнерусского города не ограничивалась только в этой, наиболее защищенной, хорошо укрепленной частью. Вокруг этой центральной части с течением времени появлялись посады. Это неукрепленные торгово-ремесленные поселения.

Начиная с первых послевоенных раскопок, ученые задаются вопросом, а где же все-таки размещались эти неукрепленные поселения? Уже в 1940-е годы, работая на замчище, Василий Родионович Тарасенко занимается поисками посада. Он проводит работы на территории так называемых татарских огородов, в современном понимании это территория вокруг Дворца спорта. Александра Вайтович:

И там он выявил керамику, которая относилась ко времени функционирования замчища. Соответственно, был сделан вывод о том, что посад размещался именно там. Но только там или где-то еще в других местах – так просто на этот вопрос было не ответить.

Раскопки, проводимые в 2007 году на территории бернардинского монастыря под руководством Юрия Колосовского, также приносят свои плоды.

Юрий Колосовский, археолог, историк, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:

Открытием 2007 года во время археологических раскопок на территории бернардинского монастыря было обнаружение древнерусского посада древнего Минска, то есть того времени, когда возникает этот город. Среди материалов археологических были найдены ремесленные изделия и, самое важное, удивительное – торговые пломбы XI-XII века, которые как раз и дают основания предполагать, что торгово-ремесленный посад, первоначально его местом как раз была территория Верхнего города.

Александра Вайтович:

В итоге все эти многолетние исследования, которые, повторюсь, продолжаются и сейчас в рамках надзоров за земляными и строительными работами, позволили уточнить локализацию посадов. Было понятно, теперь известно, что вот эти неукрепленные поселения размещаются не только там, где Дворец спорта, но размещаются и в районе той территории, которая в дальнейшем будет заселена и превращена в Раковское предместье. Многие могут задаться вопросом: если городище на Менке постепенно утрачивает свое былое значение, а на Немиге успешно строится новый замок, почему город не получает название Немиза?

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:

А ўсё вельмі проста. Захапіўшы воласць усю, узяўшы пад сваё крыло гэту воласць і збудаваўшы новы замак Няміза, воласць засталася ўсё роўна якая? Менская. І ўсе, хто сюды прыязджаў... У першую чаргу цікавіла гандляроў, канешне. Усе, хто прыязджаў, ехалі куды? У Менскую воласць. Воласць заставалася, і таму назва сталіцы гэтай воласці натуральным чынам з Менкі на Менцы, перайшла сюды, Менска на Свіслачы і Нямізе.