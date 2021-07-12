Изменения в Налоговом кодексе. Какие новшества внесены в законодательный акт?

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок.

Юлия Алексеюк, ведущая:

С января 2021 года были внесены изменения в Налоговый кодекс. Расскажите, пожалуйста, какие новшества.