Изменения в Налоговом кодексе. Какие новшества внесены в законодательный акт?

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок.
Юлия Алексеюк, ведущая:
С января 2021 года были внесены изменения в Налоговый кодекс. Расскажите, пожалуйста, какие новшества.
Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:
В этом году знаковое изменение – это введение транспортного налога. Этот налог пришел на смену государственной пошлины, которую мы раньше платили за разрешение на допуск к участию в дорожном движении транспортных средств. Сегодня этот налог касается юридических и физических лиц, за которыми зарегистрированы транспортные средства в ГАИ. Соответственно, есть ряд ограничений в части года выпуска автомобилей, которые не облагаются налогом. Есть льготы, которые предоставляются инвалидам этой категории, пенсионерам. В целом ставки налога приведены в приложении к Налоговому кодексу. Что касается физических лиц, то уплата ими этого налога будет производиться на основании извещения налогового органа, которое будет вручаться физическому лицу.
Какие могут быть последствия, если выдают зарплату в конверте? Рассказали в налоговой инспекции – читайте далее.