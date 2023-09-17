Какие любимые места Минска у белорусских знаменитостей? Спросили у певицы Влады и Дим Димыча

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Железный век, дворянские балы, возрождение из пепла. В богатой истории нашей столицы бывало разное. Одно оставалось неизменным – Минск всегда знал, как влюбить в себя с первого взгляда. Приглашаем на свидание.

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Здорово, что Минск – это не только крупный мегаполис с оживленными магистралями, высотками и яркими билбордами. В нашем городе есть масса парков, набережных и скверов, где можно побыть наедине с природой и расслабиться после трудового дня.

Особого внимания заслуживают и таинственные экотропы – настоящие городские джунгли. Извилистые тропки приведут в рай для романтиков. Березовые рощи, вековые дубы, аленькие цветочки. Легенды белорусской флоры рады гостям.

Наталья Апимахович, заведующая группой информационного обеспечения Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В настоящее время на территории города создано более 20 экологических троп. Работа по созданию экологических троп продолжается. В крупнейшем мегаполисе страны можно увидеть более 200 видов птиц, бобровые хатки и даже редкие виды животных и растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Также на каждой тропе есть участок леса и луговой растительности. В 2022 году была открыта экотропа «Царство желтоголового королька», которая находится в жилом районе «Северный» в лесопарке Ангарская-2. Здесь установлены скамейки, обустроены тропинки, информационные стенды на экологическую тематику, один из которых интерактивный, с голосами разных птиц.

А вот и самый зеленый дом Минска! Это многоэтажку уже давно пора вносить в список достопримечательностей столицы.

Следующая остановка – театр оперы и балета. Место, где живет искусство и рождается вдохновение. Королевская фотосессия у знаменитых белоснежных колонн – мастхэв!

Контент на миллион готов, продолжаем наше путешествие. Пункт назначения – набережная Цнянского водохранилища. Удивительный парк открыли недавно, минчанам новая локация пришлась по вкусу. Необычные арт-объекты, фудкорт и игровые площадки. Что еще нужно для счастья? А где после концертов и репетиций любят отдыхать белорусские артисты, узнали из первых уст.

Влада, певица:

Неслучайно я встречаю вас здесь, у стен Белорусской государственной филармонии. Это прекрасный концертный зал, украшение нашего города.

Куда бы я сразу же пригласила и приглашаю гостей из других городов, с чего я начинаю экскурсию по своему любимому Минску? Это, конечно же, площадь Свободы. Во-первых, открывается прекрасный вид на реку Свислочь. Во-вторых, там у нас очень красиво гулять. Можно плавно перейти в Троицкое предместье. Помню, что когда у меня заканчивались идеи, креатив для каких-то мероприятий, я просто ходила, дышала этим воздухом. У меня сразу открывалось второе дыхание.

Дим Димыч, блогер:

Хочется отметить, как у нас в Беларуси культурно, чистые улицы, люди улыбчивые. И это не может не радовать наш глаз. Хочу отметить Национальную библиотеку. Там, в районе Востока, я очень часто снимаю свои ролики, потому что очень красивые у нас достопримечательности. Стела, очень много красивых мест – можно перечислять до бесконечности.

Влада:

Так как я мама, у меня подрастает замечательная доченька, ей 10 лет, я знаю все любимые детские развлечения в нашем городе. Это парк имени Горького, парк имени Челюскинцев с замечательными, интересными аттракционами. Мы с особенной любовью любим Минский зоопарк.