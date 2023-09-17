«До 12 лет лишения свободы». Как оградить молодёжь от участия в киберпреступлениях?

Лишилась пенсии после звонка – такие новости все чаще будоражат и пугают общественность. А мошенники придумывают новые способы и схемы, как подобраться к кошелькам белорусов. Если раньше они представлялись некими сотрудниками банка, то сейчас – правоохранительных органов. За последние пять лет количество киберпреступлений в Беларуси выросло в десять раз. О том, как защитить свое личное виртуальное пространство, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Я бы хотела обратить внимание на лиц, которые ввержены просто в эту большую систему, у которых там определенная своя роль, может быть незначительная. Как правило, молодые люди хотят заработать какие-то легкие деньги. Они не хотят работать курьерами, официантами. Здесь, пожалуйста, тебе предлагают заработок за то, что ты, условно говоря, откроешь на себя банковскую карту, сим-карту тоже оформишь – значит, тебе обещают столько-то. Изначально, может быть, не зная, молодые люди в это ввязываются и думают: «Что здесь плохого?» Физическим трудом особо там делать ничего не нужно, деньги платят, на какие-то карманные расходы достаточно, и потихонечку начинают заниматься вот такими вещами. Просят: «Съезди, сними деньги в банкомате».

Просто не совсем понимают до конца эти молодые люди, что неважно, какая у тебя роль здесь – значительная или незначительная, звонишь ты, обналичиваешь, данные карточки продаешь или организатор всего этого мероприятия. Ты являешься участником организованной группы и будешь нести наказание такое же, плюс еще сумма ущерба. Эта сумма ущерба-то будет взыскана со всех солидарно. Даже если ты получил там, грубо говоря, 100 рублей за то, что ты сделал, не получив себе вот эти деньги, которые были украдены, ты будешь нести ответственность.

Здесь уже вопрос в том, что ты ставишь в неудобное, крайне тяжелое положение своих близких, самого себя. Потому что ответственность за такого рода преступления очень большая – до 12 лет лишения свободы. Поэтому нужно изначально понимать, и родителям, наверное, больше контролировать детей, где они проводят время, чем занимаются, откуда у них деньги, если они появляются. То есть это же видно, если что-то было приобретено, какие-то вещи – это будет видно. Поэтому на это тоже обращать внимание и беречь себя и свое будущее.

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