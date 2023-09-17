Каждый день одно и то же. Как не допустить профессионального выгорания?

Миллионы людей во всем мире с ужасом думают про воскресный вечер, потому что завтра начало новой рабочей недели, а до выходных еще так далеко. Опять эта рутина – офис, дом, быт, семья, проблемы. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения причислила синдром эмоционального выгорания к болезням. О том, как победить паралич повседневных дел и где та самая точка кипения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Почему вы так считаете? Вы сами сталкивались с этим состоянием?

Ангелина Дубовец, считает, что выгорание – это синдром, который появляется на фоне большого стресса: Я вообще считаю, что профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне большого стресса, когда человеку ничего не хочется делать. То есть он опустил руки, работает на одной работе. Занимается каким-то делом, ему это перестает нравится, и он не знает, что делать.

Ангелина Дубовец:

Нет, не знаю, что это такое, никогда не сталкивалась.

Алеся Лакина:

Кто-то из ваших знакомых, возможно? Вы как-то сделали такие выводы.

Ангелина Дубовец:

Возможно, да. У меня есть подруга, она работала на одной работе три года, ей перестала нравиться. Она мне рассказывает: «Не хочу я работать, мне это неинтересно, не нравится». Я говорю: «Почему, что это вызвало у тебя? Какие качества, как ты решила это?» Она говорит, что просто обыденно все повторяется, каждый день одно и то же. Я говорю: «Ты поменяй работу тогда, если тебе не нравится». Она работала, например, в бизнесе каком-то. Она говорит, что я открою свой бизнес и буду заниматься этим сама. Это будет приносить мне больше удовольствия, чем я буду работать на кого-либо.

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