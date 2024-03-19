80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

Здесь впервые в мире фашисты массово применили бактериологическое оружие. 19 марта исполняется 80 лет с момента освобождения Красной армией узников лагеря смерти «Озаричи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По замыслу фашистов, в роли тифозных мин против советских солдат выступило свыше 50 тысяч стариков, женщин, детей. Концлагерь действовал 10 дней и забрал жизни более чем 20 тысяч мирных жителей. Сегодня память о чудовищных преступлениях гитлеровцев хранит музей лагеря смерти «Озаричи».