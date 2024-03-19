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80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

19 марта 2024 07:15
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Здесь впервые в мире фашисты массово применили бактериологическое оружие. 19 марта исполняется 80 лет с момента освобождения Красной армией узников лагеря смерти «Озаричи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»-1

По замыслу фашистов, в роли тифозных мин против советских солдат выступило свыше 50 тысяч стариков, женщин, детей. Концлагерь действовал 10 дней и забрал жизни более чем 20 тысяч мирных жителей. Сегодня память о чудовищных преступлениях гитлеровцев хранит музей лагеря смерти «Озаричи».

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»-4

Представлено более тысячи экспонатов: это фотографии выживших, сделанные солдатами-освободителями, письменные и аудиовоспоминания, а также свидетельства. Одни и те же слова повторяются почти в каждой истории: «вокруг трупы», «очень хочется пить», «ужасно холодно». Забыть и простить такое невозможно.

Митинг-реквием к 80-й годовщине освобождения узников Озаричского лагеря смерти состоится сегодня в 11 часов.

# Великая Отечественная война # общество

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