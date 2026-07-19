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«Праздник людей с несгибаемой волей» – Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургии

19 июля 2026 07:36
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Беларусь по праву гордится достижениями отечественной металлургической школы. Отрасль динамично развивается: внедряются инновации и цифровые технологии, реализуются программы импортозамещения. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко работникам и ветеранам металлургической отрасли с Днем металлурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Праздник людей с несгибаемой волей» – Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургии-2

«Это праздник людей с сильным характером, горячим сердцем и несгибаемой волей. Вы выбрали для себя непростую стезю. Вашими руками создается тот самый металл, который держит инженерные конструкции мостов и заводов, поставляется для машиностроения и возведения жилья», – отметил Александр Лукашенко.

Отдельные слова признательности Президент выразил ветеранам, передавшим новому поколению знания и уникальный опыт.

# Александр Лукашенко # Белорусская металлургия

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