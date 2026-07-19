Как государство поддерживает женщин, которые хотят открыть свой бизнес? Рассказала эксперт

Почему именно сейчас женское предпринимательство переживает новый этап развития? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Татьяна Кудевич, начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Содействие в организации предпринимательской деятельности безработных – это одно из важных и интересных направлений в реализации государственной политики содействия занятости. Среди безработных, которые обращаются к нам за этой поддержкой в организации предпринимательской деятельности, конечно же, большинство женщин. За последние 5 лет почти 300 наших безработных открыли собственное дело. Около 70% – это женщины, которые не боятся вступать в свой бизнес, не боятся открывать его и реализовывать. Если анализировать ситуацию, то 80% практически закрепляются на рынке услуг. Безусловно, это в основном сфера услуг.

При обращении к нам, в первую очередь, мы оцениваем их возможности. И стараемся дать им какие-то азы финансовой грамотности. Предлагаем им пройти курс обучающий – основы предпринимательской деятельности, где они могут получить финансовую грамотность, основные какие-то правовые аспекты изучить, основы налогообложения. Чтобы понимали, как открыть свой бизнес. Программа рассчитана на 40 часов.

Поддержка со стороны государства, я считаю, что колоссальная. Каждый предприниматель может определить сумму, которая ему необходима до 11 бюджетов прожиточного минимума. Это та сумма, которая ему нужна для открытия собственного дела. Средства можно потратить на приобретение оборудования, инвентаря, на те расходы, которые связаны с открытием того и иного вида деятельности.