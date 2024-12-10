Какие качества нужны воспитателю детского сада? Мнение декана факультета дошкольного образования БГПУ

Ольга Анцыпирович, декан факультета дошкольного образования БГПУ, кандидат педагогических наук:

Чтобы стать воспитателем с большой буквы, нужны особые качества, которые, может, изначально должны быть, но их можно и развивать. Чувство сопричастности, заинтересованность в их развитии, в их судьбе. Они же практически делят жизнь ребенка с ним на длительные периоды в течение дня и так далее. Детство дошкольное – это великая тайна. Такое интенсивное развитие, как в дошкольном возрасте происходит, больше никогда в человеческой жизни не случается. Нужно этот момент не упустить, увидеть в ребенке все его возможности.

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