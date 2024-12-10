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Какие качества нужны воспитателю детского сада? Мнение декана факультета дошкольного образования БГПУ

10 декабря 2024 11:51
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Анцыпирович, декан факультета дошкольного образования БГПУ, кандидат педагогических наук.

Какие качества нужны воспитателю детского сада? Мнение декана факультета дошкольного образования БГПУ-2

Ольга Анцыпирович, декан факультета дошкольного образования БГПУ, кандидат педагогических наук:
Чтобы стать воспитателем с большой буквы, нужны особые качества, которые, может, изначально должны быть, но их можно и развивать. Чувство сопричастности, заинтересованность в их развитии, в их судьбе. Они же практически делят жизнь ребенка с ним на длительные периоды в течение дня и так далее. Детство дошкольное – это великая тайна. Такое интенсивное развитие, как в дошкольном возрасте происходит, больше никогда в человеческой жизни не случается. Нужно этот момент не упустить, увидеть в ребенке все его возможности.

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

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