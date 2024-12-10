Хоменко: государственный человек должен разобраться в ситуации, даже если он не профессионал в этой сфере

Жилищные вопросы, коллективные жалобы на арендодателей дачных участков. Вопросов не по адресу нет – сенаторы проводят единый день приема граждан в районах столицы. В Ленинском за помощью люди обращаются к заместителю председателя Совета Республики Сергею Хоменко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, обращения поступают со всей страны, но не от жителей самого района. Только за час к сенатору записалось 14 человек, впрочем, желающих в разы больше. С коллективной жалобой обратились сотрудники по комплексной уборке, которые более 20 лет работают в товариществе собственников. При устройстве им были предоставлены служебные квартиры, которые, по заверениям председателя правления товарищества, можно приватизировать. Вместе с тем, по истечении 10 лет в приватизации жилья было отказано.

Сейчас на данный момент нашего председателя исполком не утвердил. Получается, что опять что-то поменяется. Либо будет другой председатель, либо вообще товарищества существовать не будет, распадется, но мы этого не знаем, нам об этом никто не говорит. Но факт в том, что мы переживаем за свои семьи, за своих детей, за нас самих. Потому что мы отработали более 20 лет. Мы почти все уже пенсионного возраста. Есть работающие, есть кто на пенсии.

Заявителей сориентировали касательно дальнейших действий, их проблемы взяты на контроль. Есть среди обращений и те, что могут указывать на необходимость уточнения законодательства в части аренды садовых домиков. Нередко они сдаются шумным компаниям, которые, в свою очередь, нарушают покой соседей. С такой проблемой обратился представитель садового товарищества из Витебской области.