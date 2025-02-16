Какие изменения ждут систему образования Беларуси в 2025 году? Интервью с Андреем Иванцом

В Беларуси планируются нововведения. К примеру, стало известно, что абитуриенты могут дистанционно встать в очередь на подачу документов. А выпускникам, провалившим централизованный экзамен, разрешат его пересдать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До итоговых испытаний еще есть время. Вступительная кампания официально стартует только весной. Но подумать о выборе будущей профессии никогда не рано. Как раз на неделе в Минске открылась выставка «Образование и карьера», где можно присмотреться к учебным перспективам. Под одной крышей десятки вузов и ссузов. Так что есть из чего выбирать. Не теряйте время. Арина Верховская также отправилась на выставку, где пообщалась с профильным министром. Интервью недели с Андреем Иванцом. Арина Верховская, корреспондент:

Какие изменения ждут систему образования в этом учебном году?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

На уровне общего среднего образования мы впервые в этом году будем выпускать инженерные классы. Эти ребята смогут без экзаменов поступить по более чем 70 специальностям в наши региональные, столичные вузы. На уровне профессионально-технического образования мы выполняем поручение главы государства, а именно создание учебных классов на базе производства. Уже в этом году порядка 50 таких производственных классов мы откроем. Продолжаем работу по фактически отказу от непрофильной подготовки в наших университетах. И в эту приемную кампанию мы прекратим подготовку примерно по 50 непрофильным специальностям в самых различных вузах для того, чтобы каждый университет понимал, каких специалистов он готовит, в чем он специализируется, где он имеет хорошую научную школу, профессорско-преподавательский состав. В этой связи мы продолжим работу по созданию центров компетенций на базе университетов, два из которых были созданы в прошлом году. Поэтому здесь абсолютно спокойно будем развиваться в интересах как экономики, так и запроса общества нашей страны. В Беларуси вводят электронную очередь для абитуриентов – подробности узнали у министра образования. Арина Верховская:

Согласно статистике, за прошлый год в белорусских школах есть определенная нехватка педагогов. Как будет решаться данная проблема и как обстоят дела с кадрами в детских садах? Андрей Иванец:

За последние три года мы увеличили набор примерно в полтора раза на педагогические специальности. В этом году мы не планируем увеличивать набор на преподавателей. В первую очередь мы должны сконцентрироваться на вопросах закрепления и эффективного распределения таких молодых специалистов. Что касается учреждений дошкольного образования, то здесь, безусловно, активно работают наши колледжи. Например, в городе Минске мы в этом году существенно увеличим набор на подготовку воспитателей дошкольного образования.

Арина Верховская:

На Республиканском педсовете глава государства ставил задачу искоренить бюрократическую нагрузку на учителей. Как выполняется данное поручение и, может, есть уже первые результаты? Андрей Иванец:

На нормативном уровне данный вопрос уже полностью урегулирован. Для основных категорий педагогических работников строго регламентирован перечень обязательных документов. Он очень ограниченный, небольшой, обязательный для ведения. Ну и, соответственно, принят приказ Министерства образования, которым регламентируется запрет на запрос различного рода отчетов и иных форм через электронную почту и мессенджеры. Осенью работала активно горячая линия в Министерстве образования. Более 100 обращений к нам поступило. Мы все рассмотрели. Я уверен, что все принятые необходимые нормативные акты позволят нам уйти от ненужной бюрократии, ненужной волокиты, бумажной работы. Арина Верховская:

В 2022 году в Беларуси ввели лицензирование частных детских садов и школ. Тогда эту процедуру прошли не все учреждения. Как сегодня обстоят дела с частным образованием? Андрей Иванец:

Мы как государство должны гарантировать качество образования. Мы должны быть уверены в том, что во всех учреждениях образования реализуется единая образовательная программа, соответствующая нашим государственным стандартам. Наибольшее количество так называемых частных школ было в городе Минске, Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность. Поэтому 7 учреждений частной формы образования в настоящее время работают в этом поле.