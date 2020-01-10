Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном материале

С 28 января в Беларуси заработает обновленный Трудовой кодекс. Ключевые изменения, направленные как на быстрое строительство карьеры, так и увеличение свободного времени для семей с детьми.

Отпуск для отца при рождении ребёнка: сколько дней длится и оплачивается ли

Гость программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – Инна Селивон.

Как женщины могут воспользоваться изменениями, если у них есть ребенок до трех лет?

Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Трудовом кодексе появятся нормы, которые позволят нанимателю отправлять женщину, у которой есть ребенок в возрасте до трех лет, в служебную командировку. Это только с согласия женщины. Это было обусловлено правоприменительной практикой. К нам поступали обращения от самих работниц, которые желают работать еще до того, как ребенку исполнилось три года и, например, с учетом характера их работы есть необходимость в таких командировках.