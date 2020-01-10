Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном материале

С 28 января в Беларуси заработает обновленный Трудовой кодекс. Ключевые изменения, направленные как на быстрое строительство карьеры, так и увеличение свободного времени для семей с детьми.
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – Инна Селивон.
Как женщины могут воспользоваться изменениями, если у них есть ребенок до трех лет?
Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В Трудовом кодексе появятся нормы, которые позволят нанимателю отправлять женщину, у которой есть ребенок в возрасте до трех лет, в служебную командировку. Это только с согласия женщины. Это было обусловлено правоприменительной практикой. К нам поступали обращения от самих работниц, которые желают работать еще до того, как ребенку исполнилось три года и, например, с учетом характера их работы есть необходимость в таких командировках.
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Какая компенсация сейчас предусмотрена за нарушение контракта?
Инна Селивон:
В настоящее время предусмотрена минимальная компенсация за нарушение условий контракта со стороны нанимателя в размере трех среднемесячных заработков. Работникам, которые достигли общеустановленный пенсионный возраст, выплачивается в этом случае выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. С вступлением в силу закона, с 28 января 2020 года, у всех работников появится одинаковое право на получение компенсации в размере трех среднемесячных заработков, если наниматель нарушает законодательство о труде, коллективный договор или условия контракта.
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Какие еще существенные изменения стоит отметить?
Инна Селивон:
Стоит отметить, что со вступлением в силу закона срок осуществления существенных условий труда у нас будет составлять не 7 дней, как сейчас, а один месяц. Кроме того, появятся нормы, которые регулируют порядок продления контрактов с добросовестными работниками на более длительный срок.