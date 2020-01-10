Сколько часов можно работать по совместительству в отпуске

Как работать по совместительству в отпуске, выяснили в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь.

Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном материале

Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В этой части предусмотрены изменения. Те работники, которые будут находиться в трудовом отпуске по основному месту работы, они смогут работать по совместительству полный рабочий день, смену. У нас, как правило, по совместительству продолжительность их рабочего времени не должна превышать половины от нормальной: не более 20 часов в неделю, но если ты будешь находиться в трудовом отпуске и будешь работать по совместительству, в этот период можно будет работать не более 40 часов в неделю.