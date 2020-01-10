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Сколько часов можно работать по совместительству в отпуске

10 января 2020 10:30
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Как работать по совместительству в отпуске, выяснили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В этой части предусмотрены изменения. Те работники, которые будут находиться в трудовом отпуске по основному месту работы, они смогут работать по совместительству полный рабочий день, смену. У нас, как правило, по совместительству продолжительность их рабочего времени не должна превышать половины от нормальной: не более 20 часов в неделю, но если ты будешь находиться в трудовом отпуске и будешь работать по совместительству, в этот период можно будет работать не более 40 часов в неделю.

# Работа в Беларуси # общество # Инна Селивон # Фотофакт # Трудовые отношения

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