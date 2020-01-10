Отпуск для отца при рождении ребёнка: сколько дней длится и оплачивается ли

Для новоиспеченных родителей появилась возможность взять отпуск. Сколько дней он будет длиться и будет ли оплачиваться, узнали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь.

Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном материале

Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Трудовом кодексе сейчас предусматривается при рождении в семье ребенка возможность отцу уйти в отпуск. Этот отпуск будет предоставляться по желанию отца, но если он захочет воспользоваться этим правом, то для нанимателя это будет обязанностью. Он будет составлять не более 14 календарных дней без сохранения заработной платы, но если в организации есть коллективный договор, то в нем, или сам наниматель может предусмотреть иную продолжительность этого отпуска и оплату. Этот отпуск может предоставляться единовременно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.