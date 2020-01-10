«Мы бы хотели, чтобы человек научился говорить «нет». Онлайн-школу безопасности для женщин запустили в Беларуси

В Минске запустили школу безопасности для женщин. Двери этой образовательной платформы открыты для каждой белоруски. Здесь в режиме онлайн опытные специалисты помогают справиться с психологическим давлением, манипуляцией и угрозами. Ольга Янчук, директор школы безопасности для женщин:

В таких ситуациях не все знают, как поступить, они чувствуют дискомфорт, они не знают, что делать, но и не хотят нарушить свои отношения с родственниками, с коллегами на работе или с друзьями. В этом случае они часто замыкаются в себе.

Чтобы получить квалифицированную помощь, нужно зайти на сайт школы безопасности и отправить письмо со своей личной историей. Психологи разберут ситуацию и помогут отстоять свои интересы перед манипулятором. Инструкция к действию будет подробно изложена в пятиминутном видео.

Екатерина Чугуева, психолог:

Мы говорим в своей программе о том, что есть отношения, которые могут быть потенциально опасными, даже для психологического и психического здоровья. Поэтому это профилактика появления в жизни человека и, в частности, женщины насильственных отношений, особенно это партнёрские отношения.

Анализ истории конкретного человека, без подробностей и личных данных, могут разместить на сайте школы. Это делается для того, чтобы другие женщины могли воспользоваться советами психологов по этой теме. Ольга Янчук:

Мы, работая с проблемой насилия, сталкиваемся с тем, что люди, в первую очередь, не умеют коммуницировать, решать первые профилактические проблемы и потом на протяжении жизни накапливают это, что вырастает в большие стрессы и депрессию.

Уже сейчас команда подготовила несколько видеоразборов реальных ситуаций давления, с которыми столкнулись женщины в жизни.

Дальше быстро, но информативно специалист рассказывает, как себя вести, чего не следует делать и как навсегда распрощаться со статусом жертвы Екатерина Чугуева:

С помощью нашей программы мы хотели бы, чтобы человек научился говорить «нет», научился чувствовать свои границы и ограничения, что что-то для него неприемлемо.