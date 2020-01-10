«Мы бы хотели, чтобы человек научился говорить «нет». Онлайн-школу безопасности для женщин запустили в Беларуси
В Минске запустили школу безопасности для женщин. Двери этой образовательной платформы открыты для каждой белоруски. Здесь в режиме онлайн опытные специалисты помогают справиться с психологическим давлением, манипуляцией и угрозами.
Ольга Янчук, директор школы безопасности для женщин:
В таких ситуациях не все знают, как поступить, они чувствуют дискомфорт, они не знают, что делать, но и не хотят нарушить свои отношения с родственниками, с коллегами на работе или с друзьями. В этом случае они часто замыкаются в себе.
Чтобы получить квалифицированную помощь, нужно зайти на сайт школы безопасности и отправить письмо со своей личной историей. Психологи разберут ситуацию и помогут отстоять свои интересы перед манипулятором. Инструкция к действию будет подробно изложена в пятиминутном видео.
Екатерина Чугуева, психолог:
Мы говорим в своей программе о том, что есть отношения, которые могут быть потенциально опасными, даже для психологического и психического здоровья. Поэтому это профилактика появления в жизни человека и, в частности, женщины насильственных отношений, особенно это партнёрские отношения.
Анализ истории конкретного человека, без подробностей и личных данных, могут разместить на сайте школы. Это делается для того, чтобы другие женщины могли воспользоваться советами психологов по этой теме.
Ольга Янчук:
Мы, работая с проблемой насилия, сталкиваемся с тем, что люди, в первую очередь, не умеют коммуницировать, решать первые профилактические проблемы и потом на протяжении жизни накапливают это, что вырастает в большие стрессы и депрессию.
Уже сейчас команда подготовила несколько видеоразборов реальных ситуаций давления, с которыми столкнулись женщины в жизни.
Дальше быстро, но информативно специалист рассказывает, как себя вести, чего не следует делать и как навсегда распрощаться со статусом жертвы
Екатерина Чугуева:
С помощью нашей программы мы хотели бы, чтобы человек научился говорить «нет», научился чувствовать свои границы и ограничения, что что-то для него неприемлемо.
Над проектом трудятся десять человек – это специалисты общественных организаций, психологи, инструкторы по самозащите. Уже сейчас полезное ноу-хау пользуется спросом у прекрасной половины, но на достигнутом команда не останавливается. В планах активно развивать социальные сети и помочь расширить личные границы как можно большему количеству женщин.