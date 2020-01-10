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«Включите вы мозг, ребята, ну, посмотрите вы на этот лёд, пожалуйста». Правила безопасности возле водоёма зимой

10 января 2020 08:43
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Как показывает практика, новогодние праздники редко заканчиваются без происшествий, чего стоят только новости про пиротехнические травмы. Опасность поджидает и тех, кто проводит время вблизи водоемов, нередко среди них оказываются и желающие проверить лед на прочность, и заядлые рыбаки, а также хоккеисты-любители.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД – Дмитрий Барановский и ведущий специалист МГО ОСВОД – Елена Желобкович.

Какие правила безопасности нужно соблюдать, находясь вблизи водоемов?

Дмитрий Барановский, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:
Прежде всего хочется сказать, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. В нашем документе, в правилах охраны жизни людей четко прописано, что выход на лед до 7 см запрещен. Это не значит то, что если лед будет 7 см, то это безопасно. Надо смотреть прежде всего на структуру льда. Если он серый и пористый, то несущая способность льда будет очень минимальная.

«Включите вы мозг, ребята, ну, посмотрите вы на этот лёд, пожалуйста». Правила безопасности возле водоёма зимой-1

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Как понять, прочный лед или нет?

Дмитрий Барановский:
Вот мы берем из холодильника кристаллы льда, мы смотрим на свет, он кристаллический и такой же должен быть на водоеме. Тогда лед прочный и можно уже выходить на рыбалку. Ни одна рыба, ни одно селфи не стоит человеческой жизни. Включите вы мозг, ребята, ну, посмотрите вы на этот лед, пожалуйста! Вы обезопасите себя и родных от ненужных неприятностей.

«Включите вы мозг, ребята, ну, посмотрите вы на этот лёд, пожалуйста». Правила безопасности возле водоёма зимой-4

# Правила безопасности # общество # Дмитрий Барановский # Елена Желобкович # Фотофакт

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