«Включите вы мозг, ребята, ну, посмотрите вы на этот лёд, пожалуйста». Правила безопасности возле водоёма зимой

Как показывает практика, новогодние праздники редко заканчиваются без происшествий, чего стоят только новости про пиротехнические травмы. Опасность поджидает и тех, кто проводит время вблизи водоемов, нередко среди них оказываются и желающие проверить лед на прочность, и заядлые рыбаки, а также хоккеисты-любители.

Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД – Дмитрий Барановский и ведущий специалист МГО ОСВОД – Елена Желобкович.

Какие правила безопасности нужно соблюдать, находясь вблизи водоемов?

Дмитрий Барановский, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:

Прежде всего хочется сказать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В нашем документе, в правилах охраны жизни людей четко прописано, что выход на лед до 7 см запрещен. Это не значит то, что если лед будет 7 см, то это безопасно. Надо смотреть прежде всего на структуру льда. Если он серый и пористый, то несущая способность льда будет очень минимальная.