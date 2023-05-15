Законопроект о предпринимательской деятельности готовится к первому чтению. Депутаты рассказали подробности

Новости Беларуси. Правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса. К рассмотрению законопроекта о предпринимательской деятельности готовятся белорусские парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель документа – упорядочить систему бизнес-среды и создать в ней условия для конкуренции игрокам различного масштаба. Законопроектом предусмотрен планомерный переход от индивидуального предпринимательства к малым и средним коммерческим организациям. В малых будет работать до сотни человек, в средних – до 250. Сейчас проходит масштабное обсуждение нового законопроекта. Встречи с представителями бизнес-сообщества уже прошли в ряде регионов.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законопроект бизнес-средой принимается достаточно легко. Вопросы касаются в основном технического характера: это изменение юридического адреса (возможности изменения), такие вопросы, как трансформация индивидуальных предприятий в собственную коммерческую организацию, это переводы рабочего персонала, вопросы лицензирования, открытия и закрытия счетов и так далее.

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не секрет сегодня, что не все участники бизнес-процесса, предпринимательства одинаково вносят вклад в социальное развитие государства. И вот здесь посыл – не задушить предпринимательство как таковое, так вопрос ни в коем случае не стоит, а чтобы в равной степени сегодня и предпринимательская среда, и государственные структурные подразделения коммерческой организации как государственной формы собственности, так и частной формы собственности участвовали в нашем социальном государстве.