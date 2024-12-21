В Национальной школе красоты прошёл Большой новогодний бал

И еще одна красивая Новогодняя традиция. В Национальной школе красоты состоялся праздничный бал, объединивший более 200 юношей и девушек. Танцевальную пару моделям составили курсанты военных учреждений. Готовились к волшебному торжеству на протяжении нескольких месяцев. «Полет фантазии» – именно так звучит тематика красочного вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году здесь постарались отойти от привычного понимания бала, добавив ноты контрастности. Легкость и полетность переплелись с культурой и обычаями средневекового торжества. Полонез, кадриль, вальс, хороводы и даже экзотичная батукада. Программа официальной части вечера насыщена как традиционными, так и необычными танцами.

Татьяна Чижова, модель Национальной школы красоты:

У нас танец – это сольный номер рок-оперы Моцарта. Постановщик – наша замечательная хореограф Анастасия Высоцкая. Идея с веерами пушистыми – это ее идея, чтобы прям взорвать всю сцену, чтобы наш номер был запоминающимся.

Ева Пыж, модель Национальной школы красоты:

Подготовка проходила очень долго. Для меня все было достаточно легко, так как танцую третий год. Платье я выбирала долго, а диадема – моя фишка, которую я использую третий год.