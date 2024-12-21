В Национальной школе красоты прошёл Большой новогодний бал
И еще одна красивая Новогодняя традиция. В Национальной школе красоты состоялся праздничный бал, объединивший более 200 юношей и девушек. Танцевальную пару моделям составили курсанты военных учреждений. Готовились к волшебному торжеству на протяжении нескольких месяцев. «Полет фантазии» – именно так звучит тематика красочного вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году здесь постарались отойти от привычного понимания бала, добавив ноты контрастности. Легкость и полетность переплелись с культурой и обычаями средневекового торжества. Полонез, кадриль, вальс, хороводы и даже экзотичная батукада. Программа официальной части вечера насыщена как традиционными, так и необычными танцами.
Татьяна Чижова, модель Национальной школы красоты:
У нас танец – это сольный номер рок-оперы Моцарта. Постановщик – наша замечательная хореограф Анастасия Высоцкая. Идея с веерами пушистыми – это ее идея, чтобы прям взорвать всю сцену, чтобы наш номер был запоминающимся.
Ева Пыж, модель Национальной школы красоты:
Подготовка проходила очень долго. Для меня все было достаточно легко, так как танцую третий год. Платье я выбирала долго, а диадема – моя фишка, которую я использую третий год.
Галина Гайдук, заместитель директора Национальной школы красоты:
Мы брали самые яркие моменты – современизировали кокошники, какие-то эпизоды 60-х, прически. Лучшее мы взяли и объединили в свое мероприятие.
Удивляли зрителей праздничного вечера и театральностью, а также яркими образами и смелым музыкальным оформлением с народными мотивами и эстетикой 70-х. Неофициальную часть бала дополнила дискотека современных хитов в исполнении белорусских музыкантов и кавер-бенда.