Ермошина: белорусская демократия – это власть большинства

Лидия Ермошина, государственный деятель:

Давайте исходить из того, что закладывает это слово. Это власть большинства. То, что у нас в республике все основы, все принципы опираются прежде всего на большинство, на их мнение, на их позицию, это несомненно, это никакой враг даже не может опровергнуть. Наверное, есть демократия на Западе. Но это прежде всего демократия классов правящих, классов благополучных. Давайте не будем забывать, что, когда создавалась демократия в США, правом голоса обладали только белые мужчины, который имели необходимый ценз собственности. Только они имели право проголосовать. И это тоже была демократия. Поэтому люди, которые нас учат этому, они должны вспомнить свою собственную историю и традиции.