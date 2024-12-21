Ермошина: белорусская демократия – это власть большинства
Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук девяностых? Смотрите в девятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
ВНС – это высший орган народовластия. А еще, господа, которые нас учили демократии, давайте посмотрим словарь, что на самом деле означает это слово.
Лидия Ермошина, государственный деятель:
Давайте исходить из того, что закладывает это слово. Это власть большинства. То, что у нас в республике все основы, все принципы опираются прежде всего на большинство, на их мнение, на их позицию, это несомненно, это никакой враг даже не может опровергнуть. Наверное, есть демократия на Западе. Но это прежде всего демократия классов правящих, классов благополучных. Давайте не будем забывать, что, когда создавалась демократия в США, правом голоса обладали только белые мужчины, который имели необходимый ценз собственности. Только они имели право проголосовать. И это тоже была демократия. Поэтому люди, которые нас учат этому, они должны вспомнить свою собственную историю и традиции.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
ВНС по замыслу и по Конституции определяет стратегические направления социально-экономического развития нашей страны, утверждает программы, которые носят комплексный характер, стратегический, на пятилетие, скажем. Если говорить о том собрании, которое прошло в апреле, оно утвердило Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину. Это стратегические документы, перспективу развития страны определяющие. Ну и ряд других полномочий. Это не нечто новое, появившееся в этом году, но в совершенном новом качестве и статусе.