Какие газеты читают белорусы? Опрос

Без книг, газет, телевидения и интернета мы уже не можем представить нашу жизнь. Современное поколение считает, что читать газеты неудобно, медленно и дорого. Проще узнать свежие новости в интернете. Поиск информации на просторах интернета становится настоящим приключением, ведь существует множество недостоверных сайтов. Это как игра в рулетку. Традиционно многие привыкли печатным СМИ доверять больше. Какие бумажные газетные издания попадают в руки минчан чаще других?

Конечно, в последнее время ажиотаж на печатную продукцию значительно угас, особенно среди молодёжи, однако интерес к определённым типам газет остается. Оксана Войнич, продавец 5 разряда «Белсоюзпечати»:

Газеты немножко меньше стали покупать, но всё равно есть люди, которые привыкли к газетам, поэтому газеты и сейчас хорошо продаются тоже.

Начинать утро граждане нашей страны предпочитают с покупки информационных изданий, а на протяжении дня пользуются спросом глянцевые, детские и развлекательные журналы. Оксана Войнич проработала в «Белсоюзпечати» более 20 лет и уже точно определяет читательские вкусы жителей столицы. Оксана Войнич:

Продается очень хорошо «СБ. Беларусь сегодня», «Народная газета», «Республика», «Антенна», «Комсомольская правда». Наиболее популярными остаются кроссворды и программа телепередач. Для того чтобы угадать потенциальный выбор покупателей, на постоянной основе ведется рейтинговая статистика.